Старение является сложным процессом, включающим множество молекулярных механизмов, таких как повреждение клеток свободными радикалами, накопление мутаций, потеря геномной стабильности, распространение дефектных белков и воспалительные процессы.

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Специфические воспалительные процессы, что в пожилом возрасте, привлекают особое внимание медиков. Такие воспаления, которые называют "инфламейджинг" (от англ. inflamaging – воспаление, связанное со старением), включают патологическую активность иммунной системы, которая атакует собственные ткани организма и усиливает другие патологические изменения.

Новое исследование воспаления

Интерлейкин-11, который является одним из многих цитокинов, ранее изучался в контексте его роли в регуляции образования жировых клеток, остеокластов, нейронов и созревания тромбоцитов. Также он ассоциировался с развитием фиброза легких, что чаще встречается у пожилых людей. Однако его потенциальные геропротекторные (защита от старения) свойства обнаружили впервые.

В исследовании использовались культуры человеческих клеток кожи и печени, которые "старели" с помощью антител к рецептору IL-11, что приводило к появлению молекулярных признаков старения. Основная часть эксперимента проводилась на мышах, у которых генетически отключали ген IL-11, или вводили нейтрализующие антитела.

Ключ к замедлению старения

Это привело к улучшению многих показателей здоровья, включая метаболизм, сохранение длины теломеров, уменьшение количества белой жировой ткани и увеличение бежевой, что способствует согреванию тела.

Экспериментальные мыши также показали повышенную температуру тела и меньшую склонность к развитию опухолей, что часто является причиной смерти у грызунов. Важным результатом стало значительное увеличение продолжительности жизни: самцов на 22,5%, самок – 25%.

Таким образом, ингибирование IL-11 может стать новым направлением в поиске средств для замедления старения и увеличения продолжительности жизни, однако необходимы дальнейшие исследования для подтверждения эффективности и безопасности такого подхода для людей.