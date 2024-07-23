Эти лекарства обычно используют для подавления иммунного ответа перед трансплантацией органов. Речь о рапамицин.

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Медики заявили, что это лекарственное средство сможет продлить фертильность на 5 лет. В то же время ученым еще предстоит подтвердить выводы дополнительными исследованиями.

Можно ли продлить фертильность

Ученые впервые решили исследовать, можно ли устранить причины менопаузы. В исследовании приняли участие 34 женщины в возрасте до 35 лет. Участницы получали по 5 миллиграммов препарата еженедельно.

Оказалось, что рапамицин положительно влияет на рост клеток и предотвращает их старение.

"Предположительно, малая дозировка рапамицина способна уменьшить выработку яйцеклеток и замедлить старение яичников на 20%", – говорится в исследовании.

Участницы сообщили, что лекарства улучшили состояние их кожи, волос и общее самочувствие.

Проведенное клиническое испытание показало, что препарат является безопасным для женщин и в малых дозах не вызывает ни одного из ожидаемых 44 побочных эффектов.