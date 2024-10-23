Диагностику следует выполнять на 6 – 12 день после начала менструации. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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Обратите внимание! Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. По статистике, каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III–IV стадии, когда эффективность лечения значительно ниже. Изредка рак груди случается и у мужчин, поэтому им тоже стоит проводить самообследование и учитывать изменения в груди и лимфоузлах.

Как проводить самообследование молочных желез

Станьте перед зеркалом, опустите руки, оцените внешний вид груди и цвет сосков.

Повторите осмотр с поднятыми руками. Сначала осмотрите спереди, а затем с обеих сторон.

Заведя левую руку за голову, правой прощупайте левую молочную железу. Обращайте внимание на припухлости и утолщения.

Прощупывание следует начинать с верхней четверти и двигаться по часовой стрелке.

Повторите такой же осмотр с правой железой.

Сожмите сосок двумя пальцами. Проверьте, нет ли из него белых или кровянистых выделений.

В положении лежа повторите прощупывание, начав с верхней части железы.

Круговыми движениями надавливайте на железу. Убедитесь, что нет отеков и уплотнений.

Прощупайте паховые впадины. Проверьте не увеличены ли или болезненны лимфоузлы.



Как проводить самообследование груди / Центр общественного здоровья

В случае каких-либо изменений в молочных железах нужно немедленно обратиться к своему врачу.

Другие симптомы рака груди

Отметим, что распространенные симптомы рака молочных желез включают не только уплотнения или новообразования в молочных железах, которые часто являются безболезненными.

Также о раке могут свидетельствовать: изменение размера, формы или внешнего вида груди, выделения из сосков, изменение внешнего вида соска или ареолы, изменение цвета или структуры кожи груди (отек, увеличение или ощущение стянутости), эрозии, корочки, чешуйки и язвы в зоне соска или ареолы. А еще увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Минздрав отмечает, что, что маммолога для обследования молочных желез нужно посещать регулярно – не реже одного раза в 2 – 3 года.

Между тем женщины в возрасте старше 50 лет должны каждые 2 года проходить маммографическое обследование.