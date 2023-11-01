В последние годы количество информации о раке щитовидной железы значительно возросло. Если 40 лет назад ежегодно только 5 человек из 100 тысяч диагностировали это заболеванием, то сейчас этот показатель составляет 15 случаев из 100 тысяч.
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Гипердиагностика не дает результатов
Этот рост числа случаев рака щитовидной железы в значительной степени объясняется широким доступом к ультразвуковому исследованию щитовидной железы. Регулярные УЗИ позволяют выявить гораздо больше случаев, которые раньше оставались незамеченными и не влияли на жизнь человека.
Интересно, что хотя скорейшее выявление небольших опухолей и увеличение общего количества случаев рака щитовидной железы, это не привело к снижению смертности от этого заболевания.
Это хорошо проиллюстрировано опытом Южной Кореи. В этой стране внедрение скрининга рака щитовидной железы сделало этот вид онкологии наиболее распространенным среди женщин. Однако это не привело к снижению смертности от этой болезни. После прекращения скрининговых мер количество случаев рака щитовидной железы снизилось, но смертность не увеличилась.
Одной из причин является то, что прогноз у большинства пациентов с этим видом рака благоприятный: 98% пациентов, у которых установлен диагноз, живут пять лет и больше. Фактически прогноз этой опухоли может быть настолько хорошим, что при небольшом размере опухоли (менее 1 – 1,5 см) и соблюдении строгих критериев можно вообще отказаться от активного лечения и находиться под наблюдением врача, даже после установления диагноза.
Недостатки диагностики
Несмотря на то, что УЗИ щитовидной железы кажется невинной процедурой, оно также может привести к нежелательным последствиям, например:
- к стрессу во время процедуры и переживаний от полученного результата;
- необходимости выполнения пункции щитовидной железы для дальнейшей диагностики;
- необходимости провести операцию, если по данным пункции не удастся установить природу опухоли.
В результате пункции или даже операции может оказаться, что опухоль была доброкачественной и никак не угрожала жизни и здоровью, но при этом сами манипуляции сопровождаются осложнениями и стрессом для пациента.
По этим причинам Служба предотвращения заболеваний США (USPSTF) не рекомендует проводить скрининг рака щитовидной железы у пациентов без симптомов.
Когда следует пройти обследование
Важно понимать, что при наличии симптомов, которые могут говорить об опухоли щитовидной железы, следует обратиться к врачу для обследования и, в частности, выполнения УЗИ. К симптомам можно отнести:
- заметное образование в области шеи и щитовидной железы;
- наличие плотной опухоли на шее или увеличение шейных лимфатических узлов;
- хриплость голоса;
- боль при глотании;
- дискомфорт при дыхании
Не обязательно, что причиной симптомов окажется рак щитовидной железы, но при обследовании может потребоваться УЗИ и другие диагностические методы.