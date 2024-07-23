Ці ліки зазвичай використовують для пригнічення імунної відповіді перед трансплантацією органів. Мова про рапаміцин.

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Медики заяивили, що цей лікарський засіб зможе продовжити фертильність на 5 років. Водночас ученим ще належить підтвердити висновки додатковими дослідженнями.

Чи можна продовжити фертильність

Науковці вперше вирішили дослідити, чи можна усунути причини менопаузи. У дослідженні взяли участь 34 жінки віком до 35 років. Учасниці отримували по 5 міліграмів препарату щотижня.

Виявилося, що рапаміцин позитивно впливає на ріст клітин і запобігає їхньому старінню.

"Імовірно, мале дозування рапаміцину здатне зменшити вироблення яйцеклітин і сповільнити старіння яєчників на 20%", – ідеться у дослідженні.

Учасниці повідомили, що ліки покращили стан їхньої шкіри, волосся та загальне самопочуття.

Проведене клінічне випробування показало, що препарат є безпечним для жінок і в малих дозах не викликає жодного з очікуваних 44 побічних ефектів.