Ці зміни можуть викликати втому, набір ваги, перепади настрою та проблеми зі сном. Хоча ці зміни є неминучими, є способи, як полегшити ці симптоми. Про це пише She Finds.

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Продукти, які не бажано їсти жінкам після 40 років

Алкоголь

Алкоголь може впливати на ключові процеси регулювання гормонів, особливо в міру того, як організм старіє, а метаболізм сповільнюється.

Загалом він негативно впливає майже на кожен гормон в організмі. Цей напій порушує функцію печінки, яка відіграє ключову роль у метаболізмі естрогену. Також навіть один алкогольний напій може значно знизити вироблення мелатоніну, порушуючи сон та запускаючи каскад гормональних проблем.

Алкоголь також знижує рівень прогестерону, підвищує рівень естрогену, тестостерону та послаблює функцію надниркових залоз, сприяючи дисбалансу гормонів стресу.

Згодом це може призвести до посилення почуття втоми, перепадів настрою та збільшення ваги.



Дорослим жінкам не варто зловживати алкоголем / Pexels

Рослинне м'ясо

Багато видів рослинного м'яса містять ізоляти соєвого білка.

І річ у тім, що соя містить фітоестрогени. Це сполуки, які імітують естроген в організмі. Тож надмірне споживання цього продукту можуть викликати коливання гормонів у жінок 40+.

Крім цього, такі продукти часто містять добавки, консерванти та штучні ароматизатори, які можуть порушити роботу ендокринної системи та сприяти гормональному дисбалансу.



Сою не бажано часто їсти під час менопаузи / Pexels

Молочні продукти

Проблема з молочними продуктами полягає в тому, що вони містять натуральні гормони, такі як естроген та прогестерон.

Жінки, які вже відчувають зрушення в естрогені й споживають молочні продукти в надмірній кількості, можуть отримати гормональний дисбаланс.



Молоко впливає на гормони / Pexels

Солодкі напої

Солодкі напої ніколи не є гарною ідеєю у будь-якому віці. Зокрема соки, солодкі газованки чи чай або кава з цукром підвищують рівень інсуліну, при цьому знижуючи рівень глобуліну, який зв'язує статеві гормони. Це також може підвищити рівень естрогену і тестостерону.

Високий рівень інсуліну також сприяє хронічному запаленню та порушує сигнали голоду, що призводить до переїдання та набору ваги. А надлишковий жир виробляє ще більше естрогену.



Солодкі напою не несуть жодної користі / Pexels