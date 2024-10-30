Эти изменения могут вызвать усталость, набор веса, перепады настроения и проблемы со сном. Хотя эти изменения неизбежны, есть способы, как облегчить эти симптомы. Об этом пишет She Finds.

Смотрите также Утренние привычки, которые помогут снизить давление

Продукты, которые не желательно есть женщинам после 40 лет

Алкоголь

Алкоголь может влиять на ключевые процессы регулирования гормонов, особенно по мере того, как организм стареет, а метаболизм замедляется.

В целом он негативно влияет почти на каждый гормон в организме. Этот напиток нарушает функцию печени, которая играет ключевую роль в метаболизме эстрогена. Также даже один алкогольный напиток может значительно снизить выработку мелатонина, нарушая сон и запуская каскад гормональных проблем.

Алкоголь также снижает уровень прогестерона, повышает уровень эстрогена, тестостерона и ослабляет функцию надпочечников, способствуя дисбалансу гормонов стресса.

Впоследствии это может привести к усилению чувства усталости, перепадов настроения и увеличение веса.



Взрослым женщинам не стоит злоупотреблять алкоголем / Pexels

Растительное мясо

Многие виды растительного мяса содержат изоляты соевого белка.

И дело в том, что соя содержит фитоэстрогены. Это соединения, которые имитируют эстроген в организме. Поэтому чрезмерное потребление этого продукта могут вызвать колебания гормонов у женщин 40+.

Кроме этого, такие продукты часто содержат добавки, консерванты и искусственные ароматизаторы, которые могут нарушить работу эндокринной системы и способствовать гормональному дисбалансу.



Сою не желательно часто есть во время менопаузы / Pexels

Молочные продукты

Проблема с молочными продуктами заключается в том, что они содержат натуральные гормоны, такие как эстроген и прогестерон.

Женщины, которые уже испытывают сдвиги в эстрогене и потребляют молочные продукты в чрезмерном количестве, могут получить гормональный дисбаланс.



Молоко влияет на гормоны / Pexels

Сладкие напитки

Сладкие напитки никогда не являются хорошей идеей в любом возрасте. В частности соки, сладкие газировки или чай или кофе с сахаром повышают уровень инсулина, при этом снижая уровень глобулина, который связывает половые гормоны. Это также может повысить уровень эстрогена и тестостерона.

Высокий уровень инсулина также способствует хроническому воспалению и нарушает сигналы голода, что приводит к перееданию и набору веса. А избыточный жир производит еще больше эстрогена.



Сладкие напитка не несут никакой пользы / Pexels