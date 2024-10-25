К счастью, артериальное давление можно контролировать, изменив образ жизни. Об этом сообщает Livestrong.com.

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Утренние привычки, которые помогают контролировать кровяное давление

Ограничение потребления кофеина

Утренняя чашка кофе может привести к нездоровому повышению артериального давления. Особенно, если человек выпивает несколько чашек кофе за раз.

2 – 4 чашки кофе (примерно 200 – 300 миллиграммов кофеина) обычно повышают артериальное давление примерно на 8 миллиметров ртутного столба систолического давления (то есть верхнего значения) и на 6 миллиметров ртутного столба диастолического давления (то есть нижнего значения).

Употребляйте кофе без кофеина. А если очень хочется взбодриться, отложите его на потом и ограничьтесь одной чашкой.

Сбалансированный завтрак

Исследования показывают, что пропуск завтрака связан с гипертонией у взрослых. И важно не только то, когда человек ест, но и то, что он ест.

Добавьте в свой рацион фрукты и орехи. Во-первых, орехи богаты омега-3 и полезные жиры. Всего одна чашка орехов (например, грецких, миндаля или фундука) ежедневно связаны со снижением систолического артериального давления до 8 миллиметров ртутного столба

Кроме того, такие фрукты, как киви, бананы и апельсины, тоже связаны с более низким артериальным давлением.

Отказ от сахара

Частое потребление сахара тоже может повлиять на кровяное давление. Кроме того, высокий уровень сахара в крови связан с атеросклерозом, что приводит к повышению жесткости артерий и, в конце концов, к повышению артериального давления.

Чтобы предотвратить это, ограничьте количество добавленного сахара, которое вы едите и пьете ежедневно.

Натуральные сахара во фруктах и овощах не повышают кровяное давление. Поэтому смело наполняйте свою тарелку этими питательными продуктами.

Занятия спортом

Хотя интенсивная тренировка на короткое время повышает показатели артериального давления, утренние упражнения – отличный способ поддержать здоровое артериальное давление в целом.

Доказано, что 2,5 часа аэробных упражнений средней интенсивности, или 75 минут аэробных упражнений высокой интенсивности, или силовые тренировки в течение 90 – 150 минут еженедельно могут снизить артериальное давление на 5 миллиметров ртутного столба

Медитация

Расслабление, особенно в начале дня, может снизить на уровень артериального давления. Этого можно достичь с помощью практики медитации.

По данным Медицинской системы Мэрилендского университета, в ходе исследований было обнаружено, что у людей с легкой гипертонией, которые практикуют медитацию, снижается систолическое и диастолическое артериальное давление.

Вероятно, это потому, что организм во время расслабления вырабатывает больше оксида азота, который помогает расширить кровеносные сосуды, тем самым снижая артериальное давление.