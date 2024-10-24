Врач сказал, что привычка № 1, от которой нужно избавиться, если у вас высокое кровяное давление – потребление пищи с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров. Прежде всего это ультраобработанные продукты, сообщает Eating Well.

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Что такое ультраобработанные продукты и как они влияют на давление

Ультраобработанные продукты – это чипсы, крекеры, конфеты, упакованная выпечка и газированные напитки.

Они содержат много натрия, добавленного сахара, насыщенных жиров и консервантов, которые помогают продлить срок их хранения.

Доктор медицины и магистр общественного здравоохранения Дэвид Л. Кац сказал, что людям с высоким давлением прежде всего нужно отказаться от такой продукции.

Ультраобработанные продукты содержат ингредиенты, которые домашние повара никогда или почти никогда не будут использовать, включая ароматизаторы, красители, текстуризаторы и эмульгаторы,

– сказал Кац.

И дело не в том, что случайные чипсы или замороженная пицца – это "самые худшие продукты" в мире. Проблема в их количестве, которое мы потребляем.

А они содержат много добавленного натрия, который является основным фактором колебания артериального давления. Кроме того, в таких продуктах обычно больше добавленного сахара и насыщенных жиров, которые ухудшают здоровье сердца.