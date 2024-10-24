Лікар сказав, що звичка № 1, якої потрібно позбутися, якщо у вас високий кров'яний тиск – споживання їжі з високим вмістом натрію та насичених жирів. Передусім це ультраоброблені продукти, повідомляє Eating Well.

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Що таке ультраоброблені продукти і як вони впливають на тиск

Ультраоброблені продукти – це чипси, крекери, цукерки, упакована випічка та газовані напої.

Вони містять багато натрію, доданого цукру, насичених жирів та консервантів, які допомагають продовжити термін їх зберігання.

Доктор медицини та магістр громадської охорони здоров'я Девід Л. Кац сказав, що людям з високим тиском передусім потрібно відмовитися від такої продукції.

Ультраоброблені продукти містять інгредієнти, які домашні кухарі ніколи або майже ніколи не будуть використовувати, включаючи ароматизатори, барвники, текстуризатори та емульгатори,

– сказав Кац.

І річ не у тому, що випадкові чипси чи заморожена піца – це "найгірші продукти" у світі. Проблема у їхній кількості, яку ми споживаємо.

А вони містять багато доданого натрію, який є основним фактором коливання артеріального тиску. Окрім того, у таких продуктах зазвичай більше доданого цукру та насичених жирів, які погіршують здоров'я серця.