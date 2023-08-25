Кардіолог, доктор медичних наук Правін Гунтіпаллі пояснив, що препарати від головного болю найнебезпечніші, якщо приймати їх, якщо піднявся тиск. Натомість вони лише посилять проблему.

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Лікар зауважив, що прагнучи полегшити головний біль, ви, швидше за все, ще більше підвищите кров'яний тиск.

Ці ліки насамперед звужують кровоносні судини голови, потім процес поширюється по всьому тілу. І, як результат – ще більше підвищення тиску,

– пояснює кардіолог.

Якщо ви страждаєте на гіпертонію, прийом препаратів від головного болю має бути під контролем лікаря.

Не усі знеболювальні сумісні з препаратами проти тиску

Тільки разом із фахівцем можна підібрати гіпертоніку безпечний варіант ліків проти головного болю або мігрені, переконують фахівці.

Важливо! Багато препаратів можуть бути небезпечними, особливо в поєднанні з іншими ліками, які часто призначають для контролю артеріального тиску.

Тому не дивно, що, випивши, здавалося б, рятівну таблетку, у вас підіймається тиск і, через деякий час виникає новий головний біль ще більшої інтенсивності.