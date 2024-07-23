Юристы объединения "Бачинский и партнеры" рассказали нюансы и перечислили болезни, которые предусматривают возможность увольнения с военной службы.

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Состояние здоровья может стать причиной увольнения из ВСУ

Положение о военно-врачебной экспертизе и медицинском осмотре в Вооруженных Силах Украины четко определяет перечень болезней, которые могут быть основанием для увольнения со службы.

Перечень обеспечивает здоровье и безопасность военнослужащих, которые даже при лучших усилиях не могут выполнять свои служебные обязанности из-за болезней или медицинских проблем.

Какие заболевания могут быть основанием для увольнения из ВСУ:

сердечно-сосудистой системы, вызывающие нарушение функций сердца и/или кровообращения, которые не поддаются медикаментозному лечению.

заболевания органов дыхания и внутренней секреции, вызывающие нарушение их функций, которые не поддаются медикаментозному лечению.

заболевания нервной системы, вызывающие нарушение координации движений, эпилептические припадки, церебральный инсульт, которые не поддаются медикаментозному лечению.

заболевания зрительной системы, вызывающие нарушения зрения и препятствующие выполнению служебных обязанностей, которые не поддаются медикаментозному лечению.

заболевания органов пищеварения, вызывающие нарушение функционирования органов пищеварения и/или нарушение поглощения полезных веществ, которые не поддаются медикаментозному лечению, заболевания крови и кроветворных органов, вызывающие нарушение состава крови и ее функционирования, которые не поддаются медикаментозному лечению.

хронические острые заболевания, вызывающие значительные ограничения физической активности, которые не поддаются медикаментозному лечению.

Обратите внимание. Решение об увольнении принимают после военно-врачебной экспертизы и медицинского осмотра (ВВК). В случае увольнения со службы, военнослужащий имеет право на компенсацию в соответствии с законодательством.