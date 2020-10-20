20 октября – Всеукраинский день борьбы с раком груди. По статистике, на 1 стадии рак груди излечивается у 95% женщин, а на 3 – лишь 50%. Каждая 7-8-я женщина имеет проблемы с грудью, и мало женщин с этими проблемами идут к врачу. Как выявить первые симптомы, и как правильно провести обследование дома – далее в материале.

Рак молочной железы занимает первое место среди онкозаболеваний и имеет больше всего летальных исходов. Изменить ситуацию поможет раннее выявление болезни. Об основных симптомах и когда нужно идти к врачу – читайте на Здоровье24.

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Врач акушер-гинеколог, заведующая отдела женской консультации 4 городской клинической больницы города Львова Кузьменко Елена Валерьевна рассказала, как часто необходимо обращаться к врачу с целью профилактики, как правильно проводить обследование и от чего стоит отказаться, чтобы уменьшить риск возникновения рака груди.



Розовая ленточка – символ борьбы с раком груди / Фото picosico.org

Причины возникновения рака молочной железы

Врач предупреждает, что болезнь начала возникать и у людей молодого возраста, хоть и считается, что в группе риска находятся женщины 40 лет с наследственной семейной предрасположенностью (то есть женщины, у которых матери или сестры болели раком молочной железы, имеют больший шанс заболеть этим заболеванием), около 10% всех случаев являются наследственными. Также, по словам врача, есть факторы, которые влияют на риск возникновения заболевания:

Ранняя менструация (до 12 лет);

(до 12 лет); Поздняя менопауза;

Рождение первого ребенка после 35 лет , или женщины, которые вообще никогда не рожали;

, или женщины, которые вообще никогда не рожали; Наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы);

(доброкачественного заболевания молочной железы); Ожирение ;

; Сахарный диабет ;

; Гипертоническая болезнь;

Плохая экология;

Стрессы. Чтобы оставаться здоровой, женщина должна уметь справляться со стрессами. Меняйте то, что можно изменить, а то, что невозможно изменить – принимайте.

Чтобы оставаться здоровой, женщина должна уметь справляться со стрессами. Меняйте то, что можно изменить, а то, что невозможно изменить – принимайте. Вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем). Риск появления злокачественной опухоли молочной железы возрастает в полтора раза, если выпивать от 2 до 5 стандартных доз алкоголя (1 стандартная доза – 25 миллилитров водки; 60 миллилитров вина и 300 миллилитров пива).

Елена Кузьменко отметила, что все женщины с 18 лет должны ежегодно проходить обследование у врача акушера-гинеколога. А также каждый месяц проводить самообследование груди.



Врач исследует результаты маммографии / Фото medicalbag.com

По словам врача, до 35 лет, если нет оснований, маммографию женщинам не рекомендуется проводить, потому что облучение, которое возникает при обследовании, может негативно повлиять на здоровье человека.

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Но в 35 лет всем женщинам назначается первичная, одноразовая маммография для определения структуры молочной железы. А начиная с 40 лет женщинам рекомендуется проводить маммографию раз в 2 года.



Рак груди: общая информация / Інфографіка 24 каналу

Симптомы рака груди

Не менее важным является самообследование, которое нужно делать один раз в месяц. Женщинам фертильного возраста нужно проводить это на 7-14 день менструального цикла.

Как провести самообследование

О том, как правильно провести осмотр молочных желез дома – рассказывает 24 канал.

Встаньте перед зеркалом и вытяните руки вдоль Пояса. Проверьте, отсутствует ли асимметрия и другие различия, не отличаются ли молочные железы друг от друга. Далее проведите осмотр каждой железы отдельно.

На что нужно обратить внимание:

нет ли покраснения, втягивания, морщинистости;

на изменение формы, асимметрию; втягивание сосков;

выделения из соска (если они есть, то на их характер);

видимые неровности, например, западение на поверхности железы.

Поднимите руки и проведите повторный осмотр. Положите руки на пояс и попробуйте напрячь и расслабить мышцы передней грудной стенки, осматривая молочные железы. Поочередно зажмите сосок правой и левой железы между большими и указательными пальцами. Обратите внимание, нет ли выделений из сосков. Если да, то на их характер: молоко, слизистые, кровянистые или гнойные выделения



Если вы заметили у себя один из симптомов – немедленно пройдите обследование к врача / Фото pinterest

Лягте на спину. С помощью первых 3-4 пальцев, прощупывайте правую и левую железу. Пальпацию правой железы нужно делать пальцами левой руки и наоборот. Ощупывайте молочную железу подушечками. Во время пальпации нужно захватить область от ключицы вверху до места прикрепления молочной железы к грудной стенке внизу и от середины грудной клетки спереди до подмышечной впадины сбоку.

Обращайте внимание на любые изменения:

участки уплотнения или наоборот заметного размягчения в молочной железе;

болезненность при ощупывании;

любые другие изменения консистенции молочной железы.

Повторите пальпацию груди стоя.

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Как провести обследование груди дома / Инфографика hcmarbella.com

Стадии заболевания раком груди

При нулевой стадии злокачественности новообразование располагается в пределах места своего появления: в дольке железы или в молочном протоке, не распространяется на другие участки груди. Маленький размер опухоли не позволяет диагностировать болезнь с помощью внешнего осмотра. Отсутствуют характерные признаки: боль и набухание лимфатических узлов. Определить нулевую стадию возможно только на обследовании у врача.

1. Первая стадия

При переходе к первой стадии, опухоль начинает распространяться на окружающие ткани. Размер опухоли на этом этапе еще небольшой – около 2 сантиметров, поэтому у больных отсутствуют метастазы.

2. Вторая стадия

Рак молочной железы во второй стадии сопровождает набухание подмышечных лимфоузлов.

3. Третья стадия

При третьей стадии происходит спаивание подмышечных лимфатических узлов между собой или с прилегающей жировой тканью.

4. Четвертая стадия

У пациентов с раком молочной железы в 4 стадии наблюдаются метастазы во многих частях тела. Часто болезнь начинает распространяться на легкие, печень, кожу, мозг и другие органы.



Рак груди: стадии заболевания / Фото cidadesnanet.com

Факторы риска

Всемирная организация здравоохранения сообщила неутешительную статистику: уровень заболеваемости раком молочной железы за последние 50 лет вырос в 4 раза. Врач объясняет это тем, что женщины изменили стиль жизни, уменьшилось количество рождаемых детей, сократился срок кормления грудью.



Маммография / Фото blagomed.com.ua

У женщин, которые никогда не рожали или родили первого ребенка в позднем возрасте, риск возникновения заболевания значительно возрастает. По словам врача, фактор, который также способствует развитию заболевания – это колебания уровня женского полового гормона – эстрогена, а во время беременности и кормления грудью его уровень снижается. Поэтому она не рекомендует откладывать рождение ребенка.

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Однако, онкологические заболевания груди нельзя назвать исключительно женской болезнью. Поскольку молочные железы у людей состоят из одинаковых тканей, рак груди может возникать и у мужчин, но такие случаи составляют примерно 1% от общего количества больных этим недугом.

Лечение рака груди

Врач Елена Кузьменко предостерегла, что, помимо традиционных методов лечения, никаких других методов в настоящее время не существует. И самолечение может не только навредить, но и забрать драгоценное время.

Самым эффективным способом лечения онкозаболевания является химиотерапия – метод лечения рака с помощью химиопрепаратов. Они обладают цитотоксическим и цитостатическим действием. Первое действие разрушает опухолевые клетки, а второе тормозит их рост. Во время химиотерапии рака лекарства вводятся внутривенно (инфузионно или струйно) или принимаются внутрь в капсулах или таблетках. Часто препараты нужно комбинировать, чтобы достичь максимального эффекта.