Октябрь – месяц осведомленности о раке груди — наиболее распространенный и наиболее убийственный вид рака среди женщин. При выявлении болезни на ранней стадии он успешно лечится: на 1 стадии — у 95% женщин, на 2 стадии — у 80%, на 3 стадии — у 50% женщин. Все, что нужно знать о диагностике рака молочной железы, – читайте далее.

Как написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке, выявить рак как можно быстрее помогут внимательное отношение к своему самочувствию, регулярный скрининг и визиты к врачу, особенно в старшем возрасте.

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Самодиагностика рака груди

В интернете есть немало различных видео и советов с алгоритмом осмотра своей груди. Однако большинство женщин обнаруживают рак не благодаря самодиагностике, а "в душе или во время приема ванны, ворочаясь в постели, или же на то, что ощущаются какие-то изменения в груди, указывают их мужья или партнеры".

Важно не только уметь правильно выполнять самодиагностику, но и иметь здоровое понимание как выглядит грудь, какие они имеют особенности и тому подобное.



Самодиагностика рака груди / инфографика Минздрава

Риск возрастает с возрастом

Когда увеличивается риск заболеть раком груди

Раннее половое созревание: начало менструации до 12 лет увеличивает риск.

Позднее начало менопаузы после 55 лет.

Позднее рождение первого ребенка (после 30 лет) и/или неиспользование грудного вскармливания (грудное вскармливание имеет защитный эффект).

Отсутствие беременностей и родов.

Ранн влияние источников радиации, например, если женщина получила лучевую терапию грудной клетки в детстве или молодом возрасте (до 30).

Женщины, которые принимают препараты гормональной терапии, сочетающие эстрогены и прогестерон для лечения признаков и симптомов менопаузы, имеют повышенный риск. Супрун добавила, что риск уменьшается, когда женщины прекращают принимать это лекарство.

Ожирение и злоупотребление алкоголем.

Скрининг рака молочной железы

Супрун называет маммографию золотым стандартом для выявления рака молочной железы.

Если есть проблема, выявленная после осмотра или самодиагностики, врач сначала посоветует вам пройти именно маммографию. После этого, в случае необходимости в дополнительном исследовании, врач может направить вас на УЗИ или МРТ,

– написала она.

В каком возрасте следует делать маммографию

В научном сообществе существуют разные мнения относительно возраста и частоты прохождения маммографии. К примеру, US Preventive Services Task Force не рекомендуют делать маммографию раньше чем в 50 лет. Решение делать его до 50 должно базироваться на индивидуальном риске женщин, который лучше определять вместе с врачом. Поэтому маммографию рекомендовано делать один раз в два года в возрасте 50-74 года. Относительно возраста за 75, Супрун отметила, что пока не хватает доказательств относительно рисков и преимуществ маммографии в таком возрасте.

American Cancer Society пишет, что женщины должны иметь выбор делать маммографию с 40 по 44, учитывая понимание рисков и преимуществ. Это рекомендуется делать 1 раз в год. С 45 до 54 маммографию рекомендовано делать раз в год. С 55 лет — раз в два года.

В Европейских рекомендациях, маммографию следует делать раз в 2-3 года в возрасте 45-49. С 50 по 69 — раз в два года. 70-74-раз в три года.

Недавно опубликовали крупное исследование UK Age Trial. Его результаты показали, что ежегодная маммография в возрасте от 40 до 49 лет была связана со снижением смертности от рака молочной железы на 25% в течение первых 10 лет наблюдения. Поэтому рекомендуемый возраст для прохождения маммографии должен быть с 40,

– отметила эксглава Минздрава.

Риски иметь рак молочной железы с помощью калькулятора на английском языке для женщин от 35 лет по этой ссылке.

Ульяна Супрун добавила, что мужчины также могут иметь рак молочной железы, однако это случается довольно редко.

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