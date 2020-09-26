26 сентября – Всемирный день контрацептивов. Поэтому в этот день мы решили напомнить о важности контрацепции и как правильно выбирать противозачаточные средства.

Благодаря большому выбору контрацепции, пара может самостоятельно выбирать время для рождения ребенка. Кроме того, контрацепция защищает от многих инфекций, передающихся половым путем. О различных методах контрацепции – рассказывает 24 канал.

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Методов контрацепции существует достаточно много, в зависимости от предпочтений и цены. Однако каждый из них имеет свои "плюсы" и "минусы".

Оральные контрацептивы

Эффективность этих лекарств при правильном применении – более 99%, а при типичном – до 91%. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – это препараты, влияющие на организм женщины с помощью гормонов.

Врач-гинеколог МС "Добробут" Александр Попков отметил, что женщина должна буквально по часам принимать таблетки, иначе будут выделения.

Важно: нельзя употреблять препараты во время беременности, кормления грудью.



Оральные контрацептивы / Фото foochia.com

Внутриматочная система (ВМС)

Эффективность контрацепции колеблется от 99,2 до 99,8%. Внутриматочная спираль препятствует прикреплению оплодотворенной яйцеклетки в матке, гормональная спираль выделяет гормон прогестерон, что обеспечивает тройную защиту от беременности.

ВМС является альтернативой для женщин, которым противопоказаны оральные контрацептивы, объясняет доцент кафедры общей практики и семейной медицины Украинской военно-медицинской академии Бесик Шамугия.

Врач-гинеколог Попков отмечает, ВМС, то есть спирали, требуют постоянного полового партнера и отсутствия хронических инфекций.

Важноо: ВМС повышает риск воспаления, вызывает болевые менструации и повышает риск внематочной беременности. Она устанавливается на долгий период – 5 лет.

Презервативы

Единственный вид контрацепции, который защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем.

Существуют два вида презервативов:

Мужские презервативы, которые надеваются на пенис, защищают на 98%.

Женские презервативы, вводятся во влагалище, защищают на 95%.



Презервативы / Фото tr.eyeni.biz

Гинеколог Александр Попов говорит, что использование презервативов зависит от человека и не всегда возможно контролировать его использование. А относительно женских презервативов, то они относятся к разряду "причуд" в Украине – женщины почти не знают, как ими пользоваться.

Важно: эффективность мужских презервативов снижается из-за масляных веществ, кремов или повреждений.

Гормональные импланты и инъекции

Гормональный имплант (небольшой пластиковый стержень) вводят под кожу руки, где он выделяет гормоны. Такой метод контрацепции защищает на 90-99%. Он работает в течение 5 лет. А вот гормональные инъекции вводят раз в 1-3 месяца.

Недостатки: при использовании гормонального импланта забеременеть можно лишь через 5 лет. Эти виды контрацепции могут изменить менструальный цикл, вызвать головную боль, снижение сексуального желания и увеличение веса.

Важно: не рекомендуют врачи использовать их женщинам, не имеющих детей.



Гормональный имплантат / Фото espreso.tv

Диафрагма со спермицидами

Диафрагма – это колпачок с гибким ободком, вводимый в половой орган женщины. Этот метод эффективен при применении со спермицидами – веществами в виде вагинальных свечей, кремов, таблеток, которые вводятся внутрь полового органа женщины. Диафрагма со спермицидами защищает от незапланированной беременности на 92-96%.

Сама по себе диафрагма эффективная на 71-88%, а спермициды – до 70%.

"Спермициды могут уменьшить риск беременности, поскольку они разрушают оболочку сперматозоидов, но, как правило, их применяют неправильно, поэтому возникает много побочных эффектов", – объясняет Александр Попков.

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Важно: диафрагма должна оставаться там еще минимум на 4 часа после полового акта.



Диафрагма / Фото sexpertintraining.wordpress.com

Стерилизация

Различают

мужскую стерилизацию (вазэктомия),

женскую.

Этот метод имеет 100% контрацептивный эффект. Также отсутствуют побочные эффекты, то есть стерилизация не влияет на гормоны и не нарушает менструальный цикл.

Важно: метод стерилизаци является необратимым. Это означает, что после проведения стерилизации женщина и мужчина не смогут иметь детей в будущем. При этом существует риск внематочной беременности.

Контрацептивный пластырь

Этот вид противозачаточных средств способен уберечь женщину от нежелательной беременности на 99% при правильном применении, а вот при типичном показатель снижается до 91%. Его клеят на кожу. Он выпускает гормоны в тело человека, которые действуют только 7 дней. Именно поэтому пластырь необходимо менять еженедельно.

Важно: гормональный пластырь не рекомендуют применять женщинам с массой тела более 90 килограммов. Также он может часто отклеиваться.



Контрацептивный пластырь / Фото twitter.com

Вагинальное кольцо

Типичное использование вагинального кольца имеет эффективность на 91%, а вот при правильном оно может защитить женщину от нежелательной беременности на 99%. Гормоны попадают в кровь и обеспечивают защиту в течение месяца.

Недостатки: кольцо может изменить характер менструаций и имеет побочное действие, такое как нарушение кровообращения и риск возникновения венозного тромбоэмболизма.

Прерванный половой акт

Это наиболее древний метод контрацепции. Его суть заключается в том, что мужчина извлекает половой орган еще до эякуляции. Эффективность такого метода составляет до 80%.

"Метод прерванного полового акта грозит расстройствами потенции у мужчин", – объясняет Бесик Шамугия.

По утверждению врача-гинеколога Александра Попкова, наиболее ненадежным является метод прерванного полового акта, а также календарный метод с "учетом" дня овуляции и "рисковых" дней.

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Как выбрать контрацептив

Существуют рекомендации по применению определенных методов контрацепции.

Врач Александр Попков объясняет, что нужно выбирать противозачаточные средства в соответствии с рисками. В молодом возрасте существует риск инфицирования и беременности, поэтому лучше всего подойдет презерватив или презерватив в комбинации с оральными контрацептивами. В более зрелом возрасте возможно использование внутриматочных систем.

Гинеколог-эндокринолог Наталья Силина отметила, что горманальна контрацепция, КОК – желательны в 18 – 35 лет, уже после этого возраста рекомендуется менять контрацептив в соответствии с возрастом.

Презерватив можно применять в любом возрасте, но он не желателен в послеродовом периоде. По словам врача Натальи Силиной, в этот период при смене оральных контрацептивов рекомендуют внутриматочную контрацепцию.