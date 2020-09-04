Смотрят ли порно люди, которые довольны отношениями
Команда канадских исследователей обнаружила, что просмотр порнографического контента не зависит от удовлетворенности отношениями с партнером.
К такому выводу они пришли, проведя исследование среди 434 добровольцев.
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Как проходило исследование
В группу волонтеров вошли 77 однополых и 140 разнополых пар в возрасте от 18 до 70 лет. Каждый вечер им отправляли анкету с вопросами на тему секса и отношений. Ее нужно было заполнить до утра. В ходе опроса измерялись несколько параметров.
В первой графе участники указывали, смотрели ли они порнографию в этот день: таким термином ученые обозначили порно в любом виде, включая фото, видео, аудио или текстовое описание.
Во второй оценивали удовлетворенность отношениями и считали, сколько раз опрашиваемые занимались сексом за последние 24 часа: зачислялись мастурбация, вагинальный / анальный секс, мануальная и оральная стимуляция. Дополнительно волонтеры отмечали, был ли у них секс с партнером или кем-то другим.
Как отношения влияют на просмотр порно
Проанализировав 13 тысяч собранных анкет, команда пришла к двум выводам:
- Порнографией интересовались большинство опрошенных канадцев: 97% геев, 76% мужчин-гетеросексуалов, 57% лесбиянок и 40% женщин-гетеросексуалок.
- Просмотр порно не зависит от степени удовлетворения отношениями, но при этом порно влияет на сексуальную активность партнеров. Например, после просмотра порно у мужчин-гетеросексуалов снижалось сексуальное влечение, а у женщин и геев – наоборот, повышалось.