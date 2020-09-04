Команда канадских исследователей обнаружила, что просмотр порнографического контента не зависит от удовлетворенности отношениями с партнером.

К такому выводу они пришли, проведя исследование среди 434 добровольцев.

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Как проходило исследование

В группу волонтеров вошли 77 однополых и 140 разнополых пар в возрасте от 18 до 70 лет. Каждый вечер им отправляли анкету с вопросами на тему секса и отношений. Ее нужно было заполнить до утра. В ходе опроса измерялись несколько параметров.

В первой графе участники указывали, смотрели ли они порнографию в этот день: таким термином ученые обозначили порно в любом виде, включая фото, видео, аудио или текстовое описание.

Во второй оценивали удовлетворенность отношениями и считали, сколько раз опрашиваемые занимались сексом за последние 24 часа: зачислялись мастурбация, вагинальный / анальный секс, мануальная и оральная стимуляция. Дополнительно волонтеры отмечали, был ли у них секс с партнером или кем-то другим.

Как отношения влияют на просмотр порно

Проанализировав 13 тысяч собранных анкет, команда пришла к двум выводам: