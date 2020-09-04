Чи дивляться порно люди, які задоволені стосунками
Команда канадських дослідників виявила, що перегляд порнографічного контенту не залежить від задоволеності відносинами з партнером.
До такого висновку вони дійшли провівши дослідження серед 434 добровольців.
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Як проходило дослідження
До групи волонтерів увійшли 77 одностатевих і 140 різностатевих пар у віці від 18 до 70 років. Щовечора їм відправляли анкету з питаннями на тему сексу і стосунків. Її потрібно було заповнити до ранку. В ході опитування вимірювалися кілька параметрів.
У першій графі учасники вказували, чи переглядали вони порнографію в цей день: таким терміном вчені позначили порно в будь-якому вигляді, включаючи фото, відео, аудіо або текстовий опис.
У другій оцінювали задоволеність відносинами та рахували, скільки разів опитувані займалися сексом за останні 24 години: зараховувалася мастурбація, вагінальний / анальний секс, мануальна та оральна стимуляція. Додатково волонтери відзначали, чи був у них секс з партнером або кимось іншим.
Як стосунки впливають на перегляд порно
Проаналізувавши 13 тисяч зібраних анкет, команда прийшла до двох висновків:
- Порнографією цікавилося більшість опитаних канадців: 97% геїв, 76% чоловіків-гетеросексуалів, 57% лесбіянок і 40% жінок-гетеросексуалів.
- Перегляд порно не залежить від ступеня задоволення стосунками, але при цьому порно впливає на сексуальну активність партнерів. Наприклад, після перегляду порно у чоловіків-гетеросексуалів знижувалося сексуальний потяг, а у жінок і геїв – навпаки, підвищувався.