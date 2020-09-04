Команда канадських дослідників виявила, що перегляд порнографічного контенту не залежить від задоволеності відносинами з партнером.

До такого висновку вони дійшли провівши дослідження серед 434 добровольців.

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Як проходило дослідження

До групи волонтерів увійшли 77 одностатевих і 140 різностатевих пар у віці від 18 до 70 років. Щовечора їм відправляли анкету з питаннями на тему сексу і стосунків. Її потрібно було заповнити до ранку. В ході опитування вимірювалися кілька параметрів.

У першій графі учасники вказували, чи переглядали вони порнографію в цей день: таким терміном вчені позначили порно в будь-якому вигляді, включаючи фото, відео, аудіо або текстовий опис.

У другій оцінювали задоволеність відносинами та рахували, скільки разів опитувані займалися сексом за останні 24 години: зараховувалася мастурбація, вагінальний / анальний секс, мануальна та оральна стимуляція. Додатково волонтери відзначали, чи був у них секс з партнером або кимось іншим.

Як стосунки впливають на перегляд порно

Проаналізувавши 13 тисяч зібраних анкет, команда прийшла до двох висновків: