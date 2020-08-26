Стать, сексуальна орієнтація та бажання тривалих відносин – фактори, які впливають на прояви ризикованої сексуальної поведінки серед молодих людей.

У дослідження, яке опублікували в Journal of Sex Research, були включені 157 гетеросексуальних чоловіків, 177 гетеросексуальних жінок і 106 гомосексуальних чоловіків у віці 18-25 років.

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Їм було запропоновано сценарій, що описує зустріч з можливим новим статевим партнером, і було запропоновано описати свої ймовірні плани дій, включаючи бажання довгострокових відносин.

Результат показав, що учасники трьох груп мають різні стратегії при обговоренні з партнером питання використання презерватива.

Хто найбільше схильний до ризикованої сексуальної поведінки

Гетеросексуальні чоловіки частіше вибирали пасивні стратегії (пускати справу на самоплив, без обговорення), вони більш схильні до сексу без презерватива в запропонованій ситуації. Гетеросексуальні жінки частіше дотримуються асертивної тактики, що включає пряме обговорення питання і відмова від сексу в разі, якщо думка партнера про використання презерватива їх не влаштовує. Гомосексуальні чоловіки частіше обговорюють це питання з партнером, ніж гетеросексуальні, і намагаються не вступати в конфронтацію.

Знахідки вчених допомагають пояснити деякі мотиви та судження, що впливають на ризиковану поведінку. Наприклад, дослідження показує, що гетеросексуальні жінки більше готові на ризик сексу без презерватива, якщо у них вище бажання до тривалих стосунків і якщо вони розглядають партнера придатним до них.