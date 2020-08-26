Пол, сексуальная ориентация и желание длительных отношений – факторы, которые влияют на проявления рискованного сексуального поведения среди молодых людей.

В исследование, которое опубликовали в Journal of Sex Research, были включены 157 гетеросексуальных мужчин, 177 гетеросексуальных женщин и 106 гомосексуальных мужчин в возрасте 18-25 лет.

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Им был предложен сценарий, описывающий встречу с возможным новым половым партнером, и было предложено описать свои предполагаемые планы действий, включая желание долгосрочных отношений.

Результат показал, что участники трех групп имеют разные стратегии при обсуждении с партнером вопроса использования презерватива.

Кто больше всего подвержен рискованному сексуальному поведению

Гетеросексуальные мужчины чаще выбирали пассивные стратегии (пускать дело на самотек, без обсуждения), они более склонны к сексу без презерватива в предложенной ситуации. Гетеросексуальные женщины чаще придерживаются тактики ассертивного, что включает прямое обсуждение вопроса и отказ от секса в случае, если мнение партнера об использовании презерватива их не устраивает. Гомосексуальные мужчины чаще обсуждают этот вопрос с партнером, чем гетеросексуальные, и стараются не вступать в конфронтацию.

Находки ученых помогают объяснить некоторые мотивы и суждения, влияющие на рискованное поведение. Например, исследование показывает, что гетеросексуальные женщины больше готовы к риску секса без презерватива, если у них выше желание к длительным отношениям и если они рассматривают партнера подходящим к ним.