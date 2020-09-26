26 вересня – Всесвітній день контрацептивів. Тому в цей день ми вирішили нагадати про важливість контрацепції та як правильно обирати протизаплідні засоби.

Завдяки великому вибору контрацепції, пара може самостійно обирати час для народження дитини. Крім того, контрацепція захищає від багатьох інфекцій, що передаються статевим шляхом. Про різні методи контрацепції – розповідає 24 канал.

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Методів контрацепції існує досить багато, залежно від вподобань та ціни. Кожен із них має свої "плюси" та "мінуси".

Оральні контрацептиви

Ефективність оральних контрацептивів при правильному застосуванні – більше 99%, а при типовому – до 91%. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) – це препарати, що впливають на організм жінки за допомогою гормонів.

Лікар-гінеколог МС "Добробут" Олександр Попков зауважив, що жінка повинна буквально по годинах приймати таблетки, інакше будуть виділення.

Важливо: не можна вживати препарати під час вагітності, годування грудьми.



Оральні контрацептиви / Фото foochia.com

Внутрішньоматкова система (ВМС)

Ефективність контрацепції коливається від 99,2% до 99,8%. Внутрішньоматкова спіраль перешкоджає прикріпленню заплідненої яйцеклітини у матці, гормональна спіраль виділяє гормон прогестерон, що забезпечує потрійний захист від вагітності.

ВМС є альтернативою для жінок, яким протипоказані оральні контрацептиви, пояснює доцент кафедри загальної практики та сімейної медицини Української військово-медичної академії Бесік Шамугія.

Лікар-гінеколог Попков зазначає, ВМС, тобто спіралі, вимагають постійного статевого партнера та відсутність хронічних інфекцій.

Важливо: ВМС підвищує ризик запалення, спричиняє больові менструації та підвищує ризик позаматкової вагітності. Вона встановлюється на довгий період – 5 років.

Презервативи

Єдиний вид контрацепції, який захищає не тільки від небажаної вагітності, але й від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Існують два види презервативів:

Чоловічі презервативи, які надягаються на пеніс, захищають на 98%.

Жіночі презервативи, вводяться в піхву, мають 95% захисту.



Презервативи / Фото tr.eyeni.biz

Геніколог Олександр Попов говорить, що використання презервативів залежить від чоловіка та не завжди можливо контролювати його використання. А щодо жіночих презервативів, то вони відносяться до розряду "чудасій" в Україні – жінки майже не знають, як ними користуватися.

Важливо: ефективність чоловічих презервативів знижується через олійні речовини, креми або пошкодження.

Гормональні імпланти та ін’єкції

Гормональний імплант (невеликий пластиковий стрижень) вводять під шкіру руки, де він виділяє гормони. Такий метод контрацепції захищає на 90-99%. Він працює впродовж 5 років. А от гормональні ін’єкції вводять раз на 1-3 місяці.

Недоліки:при використанні гормонального імпланта завагітніти можна лише через 5 років. Ці види контрацепції можуть змінити менструальний цикл, спричинити головний біль, зниження сексуального бажання та збільшення ваги.

Важливо: Не рекомендують лікарі використовувати їх жінкам, які не мають дітей.



Гормональний імплант / Фото espreso.tv

Діафрагма зі сперміцидами

Діафрагма – це ковпачок з гнучким обідком, що вводиться у статевий орган жінки. Цей метод ефективний при застосуванні зі сперміцидами – речовинами у вигляді вагінальних свічок, кремів, таблеток, що вводяться всередину статевого органу жінки. Діафрагма зі сперміцидами захищає від незапланованої вагітності на 92-96%.

Сама по собі діафрагма ефективна на 71-88%, а сперміциди – до 70%.

"Сперміциди можуть зменшити ризик вагітності, оскільки вони руйнують оболонку сперматозоїдів, але, як правило, їх застосовують неправильно, тому виникає багато побічних ефектів", – пояснює Олександр Попков.

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Важливо: діафрагма повинна залишатися там ще щонайменше на 4 години після статевого акту.



Діафрагма / Фото sexpertintraining.wordpress.com

Стерилізація

Розрізняють

чоловічу стерилізацію (вазектомія) ,

жіночу.

Цей метод має 100% контрацептивний ефект. Також відсутні побічні ефекти, тобто стерилізація не впливає на гормони і не порушує менструальний цикл.

Важливо: метод стерилізаці є безповоротним. Це означає, що після проведення стерилізації жінка та чоловік не зможуть мати дітей у майбутньому. При цьому існує ризик позаматкової вагітності.

Контрацептивний пластир

Цей вид протизаплідних засобів здатний вберегти жінку від небажаної вагітності на 99% при правильному застосуванні, а от при типовому показник знижується до 91%. Його клеять на шкіру. Він випускає гормони у тіло людини, вони діють лише 7 днів. Саме тому пластир необхідно змінювати щотижня.

Важливо: гормональний пластир не рекомендують застосовувати жінкам з масою тіла понад 90 кілограмів. Також він може часто відклеюватися.



Контрацептивний пластир / Фото twitter.com

Вагінальне кільце

Типове використання вагінального кільця має ефективність на 91%, а от при правильному воно може захистити жінку від небажаної вагітності на 99%. Гормони потрапляють у кров та забезпечують захист упродовж місяця.

Недоліки: кільце може змінити характер менструацій та має побічну дію, таку як порушення кровообігу та ризик виникнення венозного тромбоемболізму.

Перерваний статевий акт

Це найбільш давній метод контрацепції. Його суть полягає в тому, що чоловік витягає статевий орган ще до еякуляції. Ефективність такого методу становить до 80%.

"Метод перерваного статевого акту загрожує розладами потенції у чоловіків", – пояснює Бесік Шамугія.

За твердженням лікаря-гінеколога Олександра Попкова, найбільш ненадійним є метод перерваного статевого акту, а також календарний метод з "вираховуванням" дня овуляції і "ризикових" днів.

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Як обрати контрацептив

Існують рекомендації щодо застосування певних методів контрацепції.

Лікар Олександр Попков пояснює, що потрібно обирати протизаплідні засоби відповідно до ризиків. У молодому віці існує ризик інфікування та вагітності, тому найкраще підійде презерватив або презерватив в комбінації з оральними контрацептивами. У більш зрілому віці можливе використання внутрішньоматкових систем.

Гінеколог-ендокринолог Наталя Сіліна зазначила, що горманальна контрацепція, КОК – бажані у 18 – 35 років, вже після цього віку рекомендовано змінювати контрацептив відповідно до віку.

Презерватив можна застосовувати у будь-якому віці, але він не бажаний у післяпологовому періоді. За словами лікаря Наталі Сіліної, у цей період при зміні оральних контрацептивів рекомендують внутрішньоматкову контрацепцію.