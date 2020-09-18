Мастурбацій часто соромляться, в дитинстві та підлітковому віці батьки не знають, як правильно на це реагувати, або що гірше – карають за мастурбації. У стосунках теж часто виникають суперечки з цього приводу.

Насправді ж мастурбувати – це нормально, адже це своєрідна форма сексу, лише з самим з собою, розповів психотерапевт Володимир Станчишин в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Немає нічого поганого у тому, аби приносити задоволення своєму тілу. Це бажання цілком природне, тож його необхідно приймати.

Мастурбація = природно

Володимир Станчишин “Мастурбація – це нормально як і для підлітків, так і для дорослих. Як і серед самотніх людей, так і серед тих, що в парі”.

За словами психотерапевта, ця звичка стає нездоровою лише тоді, коли вона заважає жити.

Якщо партнер проти

Якщо ж партнер погано ставиться до того, що його половинка полюбляє побути з собою на одинці, тоді ці питання необхідно проговорювати. Якщо компромісу досягти не вдається, варто звернутися до спеціаліста, який допоможе врегулювати стосунки.

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Відмова від мастурбацій через релігійні переконання

До слова, цілком нормально не займатися сексом до весілля або не мастурбувати, дотримуватись правил, встановлених соціумом чи релігією. Але лише у тому випадку, якщо це справді вибір людини й він не приносить їй жодного дискомфорту.

Більше про те, що таке сексуальність, чи нормально не хотіти сексу, а також про те, чому в радянському союзі сексу не було, читайте в матеріалі Здоров'я 24 – Подивись на себе голого та доторкнись до свого тіла: відверте інтерв'ю про сексуальність.