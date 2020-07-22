Стелсінг – це вид сексуального насильства, при якому чоловік потайки від жінки знімає презерватив.

Таке може зробити як випадковий, так і постійний партнер. Адже рішення здійснити насильницький акт лежить не на постраждалій, а в чужу голову не залізеш, розповіла сексологиня Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Чому чоловіки це роблять

Через дурість

Секс з презервативом може не подобатися. Але ще більше не сподобається лікуватися венеричні захворювання, ВІЛ або робити аборт. Тому давайте не гратися в дурників, сексуально освічуватися і пам'ятати, що на око наявність хвороб не визначити, а перерваний статевий акт не є контрацепцією.

Домінація

Так, є такі чоловіки, яким принципово принизити партнерку і зробити як завгодно, тільки не так, як хоче вона.

Їй важлива контрацепція? Нехай знає своє місце, хто тут головний і хто тут вирішує!

Репродуктивне насильство

Чи є більш надійний спосіб прив'язати до себе жінку, ніж зачати дитину, позбавити стабільного заробітку і робити потім що завгодно, все одно вона нікуди не дінеться.

Ним можуть займатися і жінки. Навмисно пошкоджувати презерватив, щоб завагітніти і "втримати" чоловіка.

Навмисне зараження хворобами, які передаються статевим шляхом

А ось це вже кримінальна справа. З величезними наслідками для постраждалої.

Тому варто відповідально підходити до вибору сексуального партнера та проговорювати усі умови до початку статевого акту.