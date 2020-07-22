Что такое стелсинг и когда секс без презерватива – насилие
Стелсинг – это вид сексуального насилия, при котором мужчина тайком от женщины снимает презерватив.
Такое может сделать как случайный, так и постоянный партнер. Ведь решение осуществить силовой акт лежит не на пострадавшей, а в чужую голову не залезешь, рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.
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Почему мужчины это делают
По глупости
Секс с презервативом может не нравиться. Но еще больше не понравится лечить венерические заболевания, ВИЧ или делать аборт. Поэтому давайте не играть в дурачков, сексуально просвещаться и помнить, что на глаз наличие болезней не определить, а прерванный половой акт не является контрацепцией.
Доминация
Да, есть такие мужчины, которым принципиально унизить партнершу и сделать как угодно, только не так, как хочет она.
Ей важна контрацепция? Пусть знает свое место, кто здесь главный и кто здесь решает!
Репродуктивное насилие
Есть более надежный способ привязать к себе женщину, чем зачать ребенка, лишить стабильного заработка и делать потом что угодно, все равно она никуда не денется.
Им могут заниматься и женщины. Намеренно повреждать презерватив, чтобы забеременеть и "удержать" мужчину.
Преднамеренное заражение болезнями, которые передаются половым путем
А вот это уже уголовное дело. С огромными последствиями для пострадавшей.
Поэтому стоит ответственно подходить к выбору сексуального партнера и проговаривать все условия до начала полового акта.