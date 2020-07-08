Аллергия на латекс – это не выдумка. Но секс с презервативом для многих мужчин и женщин является менее приятным, чем без него. Поэтому люди часто придумывают разные оправдания, чтобы его не надевать.

Аллергия на латекс – это действительно серьезная и опасная проблема, которая встречается в среднем в 0,8-8,2% людей. Поэтому, если вам так говорит каждый второй человек, то вам врут, рассказала сексолог Татьяна Мулявко, пишет 24 канал.

Также на тему: Как выбрать первую секс-игрушку: полезные советы для новичков

Симптомы аллергии на латекс

Симптомы могут включать крапивницу, сыпь, зуд кожи, заложенность носа или насморк, кашель и тяжелое дыхание. Симптомы начинаются немедленно или уже через несколько минут после контакта с изделиями, содержащими этот компонент.

Аллергия на латекс – симптомы отек,

зуд,

ринит,

конъюнктивит,

экзема рук,

астматическое нападение,

анафилаксия.

У женщин аллергическая реакция на латексные презервативы проявляется чаще, чем у мужчин, потому что слизистые оболочки влагалища облегчают проникновение в организм латексных белков. Во время секса женщины с аллергической реакцией на латекс могут испытывать зуд, у них может развиться вагинальный отек.



Аллергия на презервативы чаще случается у женщин / Фото: unsplash

У мужчин симптомы схожи, но возникают на члене.

Как проверить есть ли у партнера аллергия на презервативы

Проверить, действительно ли у партнера есть аллергия, можно жестко, но действенно. Предложите помыть посуду в латексных перчатках или надуть воздушный шарик. Аллергическая реакция должна быть на любое изделие, содержащее латекс, а не только на презервативы,

– рассказала сексолог.

Но такой тест может быть опасным, ведь кроме зуда, покраснения, прыщиков может вполне себе развиться отек Квинке или анафилактический шок. Поэтому лучше пойти к врачу и сделать медицинские тесты.

Что делать

Чаще всего местная реакция, раздражение возникают на лубрикант, которым вы пользуетесь во время секса, или смазку, которая нанесена на сам презерватив. Здесь достаточно попробовать другие марки, другие составляющие и найти подходящую гипоаллергенную продукцию.

Подтвердить аллергию на латекс может только врач в ответ на ваши подозрения. Но и это не повод отказываться от контрацептивов. Уже почти 30 лет выпускаются полиуретановые презервативы. Да, они дороже, но ведь здоровье того стоит, не так ли?