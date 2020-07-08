Алергія на латекс – це не вигадка. Але секс з презервативом для багатьох чоловіків і жінок є менш приємним, ніж без нього. Тому люди часто придумують різні виправдання, щоб його не вдягати.

Алергія на латекс – це дійсно серйозна і небезпечна проблема, яка зустрічається в середньому у 0,8-8,2% людей. Тому, якщо вам так говорить кожен другий чоловік, то вам брешуть, розповіла сексологиня Тетяна Мулявко, пише 24 канал.

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Симптоми алергії на латекс

Симптоми можуть включати кропив’янку, висип, свербіж шкіри, закладеність носу або нежить, кашель та важке дихання. Симптоми починаються негайно або вже через кілька хвилин після контакту з виробами, що містять цей компонент.

Алергія на латекс – симптоми набряк,

свербіж,

риніт,

кон'юнктивіт,

екзема рук,

астматичний напад,

анафілаксія.

У жінок алергічна реакція на латексні презервативи проявляється частіше, ніж у чоловіків, тому що слизові оболонки піхви полегшують проникнення в організм латексних білків. Під час сексу жінки з алергічною реакцією на латекс можуть відчувати свербіж, у них може розвинутися вагінальний набряк.



Алергія на презервативи частіше трапляється у жінок / Фото: unsplash

У чоловіків симптоми схожі, але виникають на члені.

Як перевірити чи у партнера є алергія на презервативи

Перевірити, чи дійсно у партнера є алергія можна жорстко, але дієво. Запропонуйте помити посуд в латексних рукавичках або надути повітряну кульку. Алергічна реакція повинна бути на будь-який виріб, що містить латекс, а не тільки на презервативи,

– розповіла сексологиня.

Але такий тест може бути небезпечним, адже крім свербіння, почервоніння, прищиків може цілком собі розвинутися набряк Квінке або анафілактичний шок. Тому краще піти до лікаря і зробити медичні тести.

Що робити

Найчастіше місцева реакція, подразнення виникають на лубрикант, яким ви користуєтеся під час сексу, або змазку, яка нанесена на сам презерватив. Тут достатньо спробувати інші марки, інші складники й знайти відповідну гіпоалергенну продукцію.

Підтвердити алергію на латекс може тільки лікар у відповідь на ваші підозри. Але і це не привід відмовлятися від контрацептивів. Уже майже 30 років випускаються поліуретанові презервативи. Так, вони дорожчі, але ж здоров'я того варто, чи не так?