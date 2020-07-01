Секс-іграшки – чудовий спосіб урізноманітнити статеве життя. Але великий вибір, який нині присутній на ринку, іноді дещо збиває з пантелику новачків.

Якщо ви вперше вирішили завітати до секс-шопу та розгубилися, "Вперше" зібрали корисні поради, які точно допоможуть зробити правильний вибір.

Важливо Як правильно піклуватися про свої секс-іграшки

Насамперед. якщо існує така змога, зайдіть до шоу-руму та проконсультуйтеся з продавцем. Не соромтеся ставити питання та пробувати на дотик все, що впало в око. Аби спростити собі завдання, можна спершу переглянути відгуки в інтернеті, аби краще орієнтуватися, що саме вам потрібно. Адже навіть у різних виробників іграшки одного типу та з однакового матеріалу можуть відрізнятися за тактильними відчуттями.

За якими критеріями варто обрати секс-іграшку?

Новачкам найкраще обрати силіконову іграшку. Якщо ви новачок у цьому питанні, то краще обрати ту іграшку, за якою найлегше доглядати. Відтак, вона повинна бути з силікону медичного рівня, адже він немає пор. Річ у тім, що у порах живуть та розмножуються бактерії, тому відсутність пор – відсутність бактерій. Якщо в іграшках немає віброелемента – її достатньо буде прокип'ятити впродовж 20 хвилин, а якщо моторчик присутній, то іграшку можна спокійно помити з милом. Окрім того, силікон, швидко розігрівається до температури тіла й тактильно трішки схожий на шкіру.

Якщо ви новачок у цьому питанні, то краще обрати ту іграшку, за якою найлегше доглядати. Відтак, вона повинна бути з силікону медичного рівня, адже він немає пор. Річ у тім, що у порах живуть та розмножуються бактерії, тому відсутність пор – відсутність бактерій. Якщо в іграшках немає віброелемента – її достатньо буде прокип'ятити впродовж 20 хвилин, а якщо моторчик присутній, то іграшку можна спокійно помити з милом. Окрім того, силікон, швидко розігрівається до температури тіла й тактильно трішки схожий на шкіру. Довговічна іграшка – водонепроникна іграшка. Є іграшки, які мають захист від бризок – їх можна мити під краном, але не занурювати у воду. Повністю водонепроникна іграшка має технологічний маркер водонепроникності ІВХ-7 – такими виробами можна користуватись у ванній чи душі та занурювати під воду до 10 хвилин.

Є іграшки, які мають захист від бризок – їх можна мити під краном, але не занурювати у воду. Повністю водонепроникна іграшка має технологічний маркер водонепроникності ІВХ-7 – такими виробами можна користуватись у ванній чи душі та занурювати під воду до 10 хвилин. Зважайте на потужність вібрації. Якщо в іграшці є якийсь електронний елемент, до прикладу моторчик, то необхідно розуміти діапазон цієї вібрації. Як іграшка поводитиметься на мінімальних та максимальних потужностях? Такі нюанси варто уточнювати у консультанта. Якщо ви ще не знаєте, яка симуляція вам подобається і на скільки ви чутливі, то зверніть увагу на іграшки з широким діапазоном потужності, аби мати змогу самостійно дослідити це питання вдома.



Як обрати секс-іграшку / Фото: Unsplash

Які типи іграшок бувають та яку обрати?

Пригадайте, який тип симуляції вам найбільше подобається та пофантазуйте, який би ви хотіли отримати.

Ділдо (фалоімітатор) – це іграшка фалічної форми, яка не обов'язково повинна виглядати реалістично. Фалоімітатори не мають вібро- або інших електронних елементів, тому їх можна кип’ятити для стерилізації. Ділдо можна використовувати як і під час сексу, так і під час мастурбації – це іграшка для проникнення, яка дає відчуття заповненості. Його можна використовувати як і для вагінального, так і для анального сексу, але також можна проявити фантазію, і, до прикладу, проводити ним по шкірі.

– це іграшка фалічної форми, яка не обов'язково повинна виглядати реалістично. Фалоімітатори не мають вібро- або інших електронних елементів, тому їх можна кип’ятити для стерилізації. Ділдо можна використовувати як і під час сексу, так і під час мастурбації – це іграшка для проникнення, яка дає відчуття заповненості. Його можна використовувати як і для вагінального, так і для анального сексу, але також можна проявити фантазію, і, до прикладу, проводити ним по шкірі. Вібратор анатомічної форми – по суті, це те саме, що звичайний фалоімітатор, але такі іграшки мають додаткову вібрацію. Вібрація дає змогу м'язам розслабитися та по-новому стимулює нервові закінчення. Варто зазначити, що у вібраторів є різні режими. Це не лише швидкість та потужність, але й ритм та біт.

– по суті, це те саме, що звичайний фалоімітатор, але такі іграшки мають додаткову вібрацію. Вібрація дає змогу м'язам розслабитися та по-новому стимулює нервові закінчення. Варто зазначити, що у вібраторів є різні режими. Це не лише швидкість та потужність, але й ритм та біт. Віброкуля – невеликий вібратор, який переважно застосовують зовнішньо. Віброкулі чудово підходять для стимуляції на кліторі, вульві, сосках та інших зовнішніх частинах тіла.

– невеликий вібратор, який переважно застосовують зовнішньо. Віброкулі чудово підходять для стимуляції на кліторі, вульві, сосках та інших зовнішніх частинах тіла. Вібратор-кролик – іграшка з двома відростками, внаслідок чого її одночасно можна використовувати як і зовнішньо, так і внутрішньо. На деяких з них можна окремо перемикати вібрацію відростків, що дає змогу отримувати оргазми від різних типів стимуляції.

– іграшка з двома відростками, внаслідок чого її одночасно можна використовувати як і зовнішньо, так і внутрішньо. На деяких з них можна окремо перемикати вібрацію відростків, що дає змогу отримувати оргазми від різних типів стимуляції. Вакуумний стимулятор – іграшка, що взаємодіє із клітором, але не вібрує. Приємні відчуття виникають внаслідок ефекту всмоктування. Окрім клітора, її можна використовувати будь-де, на що стане фантазії – соски, мочки вух тощо.

– іграшка, що взаємодіє із клітором, але не вібрує. Приємні відчуття виникають внаслідок ефекту всмоктування. Окрім клітора, її можна використовувати будь-де, на що стане фантазії – соски, мочки вух тощо. Пульсатор – іграшка зі спеціальним механізмом, завдяки якому вона рухається уперед-назад, імітуючи фрикції під час пенетративного сексу.

– іграшка зі спеціальним механізмом, завдяки якому вона рухається уперед-назад, імітуючи фрикції під час пенетративного сексу. Мастурбатор – іграшка для людей з пенісами. Всередині вони містять м’який силікон з певним візерунком, який імітує відчуття проникнення. Вони існують різних форм і для різних специфічних відчуттів. Тому, якщо до цього ви мастурбували лише руками, то подумайте, можливо, ви ще якимось чином хочете збудити свою фантазію?