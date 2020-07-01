Секс-игрушки отличный способ разнообразить половую жизнь. Но большой выбор, который сейчас присутствует на рынке, иногда несколько сбивает с толку новичков.

Если вы впервые решили посетить секс-шоп и растерялись, "Впервые" собрали полезные советы, которые точно помогут сделать правильный выбор.

Важно Как правильно заботиться о своих секс-игрушках

Прежде всего, если существует такая возможность, зайдите в шоу-рум и проконсультируйтесь с продавцом. Не стесняйтесь задавать вопросы и пробовать на ощупь все, что бросилось в глаза. Чтобы упростить себе задачу, можно сначала посмотреть отзывы в интернете, чтобы лучше ориентироваться, что именно вам нужно. Ведь даже у разных производителей игрушки одного типа и из одинакового материала могут отличаться по тактильным ощущениям.

По каким критериям стоит выбирать секс-игрушку?

Новичкам лучше выбрать силиконовую игрушку. Если вы новичок в этом вопросе, то лучше выбрать ту игрушку, за которой легче ухаживать. Следовательно, она должна быть из силикона медицинского уровня, ведь он не имеет поры. Дело в том, что в порах живут и размножаются бактерии, поэтому отсутствие пор – отсутствие бактерий. Если в игрушках нет виброелемента – их достаточно будет прокипятить в течение 20 минут, а если моторчик присутствует, то игрушку можно спокойно помыть с мылом. Кроме того, силикон, быстро разогревается до температуры тела и тактильно немного похож на кожу.

Если вы новичок в этом вопросе, то лучше выбрать ту игрушку, за которой легче ухаживать. Следовательно, она должна быть из силикона медицинского уровня, ведь он не имеет поры. Дело в том, что в порах живут и размножаются бактерии, поэтому отсутствие пор – отсутствие бактерий. Если в игрушках нет виброелемента – их достаточно будет прокипятить в течение 20 минут, а если моторчик присутствует, то игрушку можно спокойно помыть с мылом. Кроме того, силикон, быстро разогревается до температуры тела и тактильно немного похож на кожу. Долговечная игрушка – водонепроницаемая игрушка. Есть игрушки, которые имеют защиту от брызг – их можно мыть под краном, но не погружать в воду. Полностью водонепроницаемая игрушка имеет технологический маркер водонепроницаемости ІВХ-7 – такими изделиями можно пользоваться в ванной или душе и погружать под воду до 10 минут.

Есть игрушки, которые имеют защиту от брызг – их можно мыть под краном, но не погружать в воду. Полностью водонепроницаемая игрушка имеет технологический маркер водонепроницаемости ІВХ-7 – такими изделиями можно пользоваться в ванной или душе и погружать под воду до 10 минут. Учитывайте мощность вибрации. Если в игрушке есть какой-то электронный элемент, к примеру моторчик, то необходимо понимать диапазон этой вибрации. Как игрушка будет вести себя на минимальных и максимальных мощностях? Такие нюансы стоит уточнять у консультанта. Если вы еще не знаете, какая симуляция вам нравится и на сколько вы чувствительны, то обратите внимание на игрушки с широким диапазоном мощности, чтобы иметь возможность самостоятельно исследовать этот вопрос дома.

Как выбрать секс-игрушку / Фото: Unsplash

Какие типы игрушек бывают и какую выбрать?

Вспомните, который тип симуляции вам больше всего нравится и пофантазируйте, какой бы вы хотели получить.

Дилдо (фаллоимитатор) – это игрушка фаллической формы, которая не обязательно должна выглядеть реалистично. Фаллоимитаторы не имеют вибро- или других электронных элементов, поэтому их можно кипятить для стерилизации. Дилдо можно использовать как и во время секса, так и во время мастурбации – это игрушка для проникновения, которая дает ощущение заполненности. Его можно использовать как для вагинального, так и для анального секса, но также можно проявить фантазию и, к примеру, проводить им по коже.

– это игрушка фаллической формы, которая не обязательно должна выглядеть реалистично. Фаллоимитаторы не имеют вибро- или других электронных элементов, поэтому их можно кипятить для стерилизации. Дилдо можно использовать как и во время секса, так и во время мастурбации – это игрушка для проникновения, которая дает ощущение заполненности. Его можно использовать как для вагинального, так и для анального секса, но также можно проявить фантазию и, к примеру, проводить им по коже. Вибратор анатомической формы – по сути, это то же самое, что обычный фаллоимитатор, но такие игрушки имеют дополнительную вибрацию. Вибрация позволяет мышцам расслабиться и по-новому стимулирует нервные окончания. Стоит отметить, что у вибраторов есть разные режимы. Это не только скорость и мощность, но и ритм и бит.

– по сути, это то же самое, что обычный фаллоимитатор, но такие игрушки имеют дополнительную вибрацию. Вибрация позволяет мышцам расслабиться и по-новому стимулирует нервные окончания. Стоит отметить, что у вибраторов есть разные режимы. Это не только скорость и мощность, но и ритм и бит. Виброшарики – небольшой вибратор, который преимущественно применяют наружно. Виброшарики прекрасно подходят для стимуляции на клиторе, вульве, сосках и других наружных частях тела.

– небольшой вибратор, который преимущественно применяют наружно. Виброшарики прекрасно подходят для стимуляции на клиторе, вульве, сосках и других наружных частях тела. Вибратор-кролик – игрушка с двумя отростками, вследствие чего ее одновременно можно использовать как наружно, так и внутренне. На некоторых из них можно отдельно переключать вибрацию отростков, что позволяет получать оргазмы от различных типов стимуляции.

– игрушка с двумя отростками, вследствие чего ее одновременно можно использовать как наружно, так и внутренне. На некоторых из них можно отдельно переключать вибрацию отростков, что позволяет получать оргазмы от различных типов стимуляции. Вакуумный стимулятор-игрушка , взаимодействующая с клитором, но не вибрирует. Приятные ощущения возникают вследствие эффекта всасывания. Кроме клитора, ее можно использовать в любом месте, на что хватит фантазии – соски, мочки ушей и тому подобное.

, взаимодействующая с клитором, но не вибрирует. Приятные ощущения возникают вследствие эффекта всасывания. Кроме клитора, ее можно использовать в любом месте, на что хватит фантазии – соски, мочки ушей и тому подобное. Пульсатор – игрушка со специальным механизмом, благодаря которому она движется вперед-назад, имитируя фрикции во время пенетративного секса.

– игрушка со специальным механизмом, благодаря которому она движется вперед-назад, имитируя фрикции во время пенетративного секса. Мастурбатор – игрушка для людей с пенисами. Внутри они содержат мягкий силикон с определенным узором, который имитирует ощущение проникновения. Они существуют различных форм и для различных специфических ощущений. Поэтому, если до этого вы мастурбировали лишь руками, то подумайте, возможно, вы еще каким-то образом хотите возбудить свою фантазию?