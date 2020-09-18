Нормально ли мастурбировать: что об этом думает психотерапевт
Мастурбаций часто стесняются, в детстве и подростковом возрасте родители не знают, как правильно на это реагировать, или что хуже – наказывают за мастурбации. В отношениях тоже часто возникают споры по этому поводу.
На самом же деле мастурбировать – это нормально, ведь это своеобразная форма секса, только с самим с собой, рассказал психотерапевт Владимир Станчишин в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Нет ничего плохого в том, чтобы доставлять удовольствие своему телу. Это желание вполне естественное, поэтому его необходимо принимать.
Мастурбация = естественно
По словам психотерапевта, эта привычка становится нездоровой лишь тогда, когда она мешает жить.
Если партнер против
Если же партнер плохо относится к тому, что его половинка любит побыть с собой наедине, тогда эти вопросы необходимо проговаривать. Если компромисса достичь не удается, стоит обратиться к специалисту, который поможет урегулировать отношения.
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Отказ от мастурбаций из-за религиозных убеждений
К слову, вполне нормально не заниматься сексом до свадьбы или не мастурбировать, соблюдать правила, установленные социумом или религией. Но только в том случае, если это действительно выбор человека и он не приносит ему никакого дискомфорта.