Жовтень – місяць обізнаності про рак грудей – найбільш поширений та найбільш вбивчий вид раку серед жінок. При виявленні хвороби на ранній стадії вона успішно лікується: на 1 стадії — у 95% жінок, на 2 стадії — у 80%, на 3 стадії — у 50% жінок. Усе, що потрібно знати про діагностику раку грудної залози, – читайте далі.

Як написала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці, виявити рак якнайшвидше допоможуть уважне ставлення до свого самопочуття, регулярний скринінг та візити до лікаря, особливо у старшому віці.

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Самодіагностика раку грудей

В інтернеті є чимало різних відео і порад з алгоритмом огляду своїх грудей. Однак більшість жінок виявляють рак не через самодіагностику, а "в душі чи під час прийому ванни, перевертаючись у ліжку, або ж на те, що відчуваються якісь зміни в грудях, вказують їхні чоловіки чи партнери".

Важливо не лише вміти правильно виконувати самодіагностику, а й мати здорове розуміння як виглядають груди, які вони мають особливості тощо.



Самодіагностика раку грудей / Інфографіка МОЗ

Ризик зростає з віком

Коли збільшується ризик захворіти на рак грудей

Раннє статеве дозрівання: початок менструації до 12 років збільшує ризик.

Пізній початок менопаузи: після 55 років.

Пізнє народження першої дитини (після 30 років) і/або невикористання грудного вигодовування (грудне вигодовування має захисний ефект).

Відсутність вагітностей та пологів.

Ранній вплив джерел радіації, наприклад, якщо жінка отримала променеву терапію грудної клітки в дитинстві чи молодому віці (до 30).

Жінки, які приймають препарати гормональної терапії, що поєднують естроген та прогестерон для лікування ознак та симптомів менопаузи, мають підвищений ризик. Супрун додала, що ризик зменшується, коли жінки припиняють приймати ці ліки.

Ожиріння та зловживання алкоголем.

Скринінг раку грудної залози

Супрун називає мамографію золотим стандартом для виявлення раку грудної залози.

Якщо є проблема, виявлена після огляду чи самодіагностики, лікар спочатку порадить вам пройти саме мамографію. Після цього, якщо буде потреба в додатковому дослідженні, лікар може направити вас на УЗД чи МРТ,

– написала вона.

У якому віці слід робити мамографію

У науковій спільноті існують різні думки щодо віку та частоти проходження мамографії. До прикладу, US Preventive Services Task Force не рекомендують робити мамографію раніше ніж у 50 років. Рішення робити його до 50 має базуватися на індивідуальному ризику жінку, який краще визначати разом з лікарем. Тому мамографію рекомендовано робити один раз на два роки у віці 50-74 роки. Щодо віку за 75, Супрун зазначила, що наразі бракує доказів щодо ризиків і переваг мамографії у такому віці.

American Cancer Society пише, що жінки повинні мати вибір робити мамографію з 40 по 44, враховуючи розуміння ризиків та переваг. Це рекомендовано робити 1 раз на рік. З 45 до 54 мамографію рекомендовано робити раз на рік. З 55 років — раз на два роки.

У Європейських рекомендаціях, що мамографію варто раз на 2-3 роки у віці 45-49. З 50 по 69 — раз на два роки. 70-74 — раз на три роки.

Нещодавно опублікували велике дослідження UK Age Trial. Його результати показали, що щорічна мамографія у віці від 40 до 49 років була пов’язана зі зниженням смертності від раку грудної залози на 25% протягом перших 10 років спостереження. Тож рекомендований вік для проходження мамографії має бути з 40,

– зазначила ексглава МОЗ.