Діагностика раку грудей: коли потрібно йти до лікаря
Жовтень – місяць обізнаності про рак грудей – найбільш поширений та найбільш вбивчий вид раку серед жінок. При виявленні хвороби на ранній стадії вона успішно лікується: на 1 стадії — у 95% жінок, на 2 стадії — у 80%, на 3 стадії — у 50% жінок. Усе, що потрібно знати про діагностику раку грудної залози, – читайте далі.
Як написала ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці, виявити рак якнайшвидше допоможуть уважне ставлення до свого самопочуття, регулярний скринінг та візити до лікаря, особливо у старшому віці.
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Самодіагностика раку грудей
В інтернеті є чимало різних відео і порад з алгоритмом огляду своїх грудей. Однак більшість жінок виявляють рак не через самодіагностику, а "в душі чи під час прийому ванни, перевертаючись у ліжку, або ж на те, що відчуваються якісь зміни в грудях, вказують їхні чоловіки чи партнери".
Важливо не лише вміти правильно виконувати самодіагностику, а й мати здорове розуміння як виглядають груди, які вони мають особливості тощо.
Самодіагностика раку грудей / Інфографіка МОЗ
Ризик зростає з віком
Коли збільшується ризик захворіти на рак грудей
- Раннє статеве дозрівання: початок менструації до 12 років збільшує ризик.
- Пізній початок менопаузи: після 55 років.
- Пізнє народження першої дитини (після 30 років) і/або невикористання грудного вигодовування (грудне вигодовування має захисний ефект).
- Відсутність вагітностей та пологів.
- Ранній вплив джерел радіації, наприклад, якщо жінка отримала променеву терапію грудної клітки в дитинстві чи молодому віці (до 30).
- Жінки, які приймають препарати гормональної терапії, що поєднують естроген та прогестерон для лікування ознак та симптомів менопаузи, мають підвищений ризик. Супрун додала, що ризик зменшується, коли жінки припиняють приймати ці ліки.
- Ожиріння та зловживання алкоголем.
Скринінг раку грудної залози
Супрун називає мамографію золотим стандартом для виявлення раку грудної залози.
Якщо є проблема, виявлена після огляду чи самодіагностики, лікар спочатку порадить вам пройти саме мамографію. Після цього, якщо буде потреба в додатковому дослідженні, лікар може направити вас на УЗД чи МРТ,
– написала вона.
У якому віці слід робити мамографію
У науковій спільноті існують різні думки щодо віку та частоти проходження мамографії. До прикладу, US Preventive Services Task Force не рекомендують робити мамографію раніше ніж у 50 років. Рішення робити його до 50 має базуватися на індивідуальному ризику жінку, який краще визначати разом з лікарем. Тому мамографію рекомендовано робити один раз на два роки у віці 50-74 роки. Щодо віку за 75, Супрун зазначила, що наразі бракує доказів щодо ризиків і переваг мамографії у такому віці.
American Cancer Society пише, що жінки повинні мати вибір робити мамографію з 40 по 44, враховуючи розуміння ризиків та переваг. Це рекомендовано робити 1 раз на рік. З 45 до 54 мамографію рекомендовано робити раз на рік. З 55 років — раз на два роки.
У Європейських рекомендаціях, що мамографію варто раз на 2-3 роки у віці 45-49. З 50 по 69 — раз на два роки. 70-74 — раз на три роки.
Нещодавно опублікували велике дослідження UK Age Trial. Його результати показали, що щорічна мамографія у віці від 40 до 49 років була пов’язана зі зниженням смертності від раку грудної залози на 25% протягом перших 10 років спостереження. Тож рекомендований вік для проходження мамографії має бути з 40,
– зазначила ексглава МОЗ.