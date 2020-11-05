За минулу добу в Україні знову зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19. За цей самий період від недуги у світі померла рекордна кількість людей. У бюджеті-2021 виділили окремі кошти на протидії коронавірусу. Через мутацію COVID-19 у Данії знищать від 15 до 17 мільйонів норок. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

За минулу добу коронавірус виявили у 9850 мешканців України. Серед нових хворих – 369 дітей та 514 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 4 листопада: рекорд інфікованих в Україні, невтішна статистика

Найбільше інфікованих зафіксували у Києві (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

Від учора одужали 8378 хворих, натомість померли від ускладнень 193 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

За минулу добу в країні здійснили 75 598 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 46 856, а методом ІФА – 28 742.

Статистика COVID-19 в областях станом на 5 листопада:

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у 514 медпрацівника. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 25 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

за минулу добу інфекцію виявили у 514 медпрацівника. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 25 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора захворіли ще 147 військових, тож нині у лавах ЗСУ від недуги лікуються 1936 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 403 військовослужбовців, померли – 18 інфікованих.

Бюджет-2021: скільки Україна виділить на протидію COVID-19

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за проєкт бюджету-2021, який передбачає виділення 19,4 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19. При цьому гроші закладаються й на вакцинацію. Загалом, згідно з документом, витрати на охорону здоров'я у 2021 році складуть 156,2 мільярда гривень. На що ж вони підуть читайте за посиланням.

Уряд встановить додаткові карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме уряду посилити карантинні обмеження. У ТРЦ хочуть залишити працювати виключно магазини, аби люди могли придбати необхідні їм речі і карантин не надто впливав на економіку країни. Натомість МОЗ пропонуватиме Кабміну заборонити проведення усіх масових заходів, діяльність спортзалів і фітнес-центрів і басейнів, а також діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм.

В Україні можуть встановити спеціальні години для обслуговування людей віком 60+

МОЗ 5 листопада звернулося до Кабміну з проханням посилити карантинні обмеження на території України. Зокрема, встановити окремий час для обслуговування людей віком 60+. Найоптимальнішим часом, коли літні люди можуть вирішити свої справи, у МОЗ назвали години з 10:00 до 12:00.

МОЗ запропонувало зміни для червоних зон карантину

Міністерство охорони здоров’я запропонувало запровадити певні зміни в червоних зонах карантину. Стосуються ці зміни відвідування магазинів, роботи дитсадочків і шкіл, а також тестів на коронавірус.

Пропонується:

Дозволити працювати магазинам, але з 7 до 8 вечора. Водночас кількість відвідувачів має бути не більше ніж одна особа на 20 метрів квадратних.

Дозволити працювати дитячим садочкам і школам з 1 по 4 класи. З 5 класу слід відправляти на дистанційну освіту.

Запровадити новий показник, пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус. Якщо у червоному регіоні кількість інфікованих перевищує показник 320 на 100 тисяч населення і показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, МОЗ пропонує обмежити та не дозволяти вибирати протиепідеміологічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік.

Зауважимо, що з березня в Україні діє адаптивний карантин. Від 9 листопада його планують продовжити до 31 грудня.



Які обмеження сьогодні діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

Негативний тест не обов'язково: у МОЗ назвали підстави для закриття лікарняного після COVID-19

Роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників, які перехворіли на коронавірус, негативний ПЛР-тест, якщо сімейний лікар закрив лікарняний. Закриття лікарняного для працівників, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), може відбутися з трьох причин, які чітко прописані у документах МОЗ:

минуло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми. минуло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми. отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Кількість ліжок з киснем збільшать удвічі

За даними Ляшка, наразі в Україні є 20 560 ліжкомісць в закладах охорони здоров'я, які відведені для боротьби з коронавірусною хворобою, забезпечені киснем. А у жовтні уряд виділив 572 млн медичної субвенції для того, щоб облаштувати 42 189 ліжок.

В Ужгороді повністю заповнені всі лікарні для пацієнтів з COVID-19

В Ужгороді усі лікарні заповнені на 100% і хворих на коронавірусну інфекцію розвозять в інші міста області. Втім, вже й там закінчуються місця.

Лист з Луганська: COVID-19 став маркером заможності в окупації

Вам коли-небудь приходила в голову думка про те, що хвороба може бути ознакою обраності? Нинішній COVID-19, що вражає без розбору всіх, по суті своїй вже є маркером добробуту. Принаймні, така думка є в тимчасово окупованому Луганську. Детальніше про це у ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

До теми У Німеччині за минулу добу виявили близько 20 тисяч хворих на коронавірус

Новини про коронавірус у світі 5 листопада

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 48 мільйонів людей, більш ніж 31 мільйон із яких – одужав. На жаль, 1 226 690 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 588 591; Індія – 8 364 086; Бразилія – 5 590 025; Росія – 1 699 695; Франція – 1 591 162.

У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19

4 листопада у світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19. Зареєстрували 9063 летальних випадків унаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби.

Італія запроваджує локдаун відразу у 4 регіонах: що заборонять у червоній зоні

Уряд Італії запровадив локдаун відразу у 4 регіонах країни. У червону зону потрапили провінції: Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. Нові обмеження діятимуть з 6 листопада до 3 грудня. У цих регіонах діятиме комендантська година з 2:00 до 5:00, у магазинах продаватимуть лише їжу та товари першої необхідності. Також там заборонили роботу закладів культури, а людям – пересування між зонами.

Через мутацію COVID-19 у Данії знищать від 15 до 17 мільйонів норок

Данія, найбільший у світі виробник хутра з норки, заявила, що знищить всіх норок у країні. Це зроблять через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію COVID-19, яка поширилася на людей. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначив, що мутована версія вірусу ослаблює здатність організму до виробництва антитіл.

Майже 20 тисяч інфікованих за добу: в Росії погіршилась ситуація з COVID-19

В РФ від учора захворіли 19 404 людей. Вже другу добу поспіль в Росії добовий приріст хворих перевищує 19 тисяч.