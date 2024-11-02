Здоров'я 24 аналізує висновки, яких дійшли дослідники університету Пенсільванії (США). Їх опублікували в журналі JAMA Network Open.

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Намагаючись зрозуміти вплив Covid-19 на дітей та підлітків з надмірною вагою, дослідники провели масштабний аналіз за участю 172 136 учасників віком від 5 до 20 років. Усі учасники дослідження заразилися коронавірусом у період з березня 2020 року по травень 2023 року.

У ході дослідження вчені виявили, що важкі симптоми, як-от втома, задишка, відчуття важкості у м’язах і суглобах, головний біль, а також втрата нюху і смаку виникали на 25,4% частіше, ніж в однолітків, які мали нормальний індекс маси тіла.

Дослідники визначили часові рамки прогресування захворювання, зазначивши, що воно може перейти від гострої інфекції, що триває приблизно два тижні, до фази гіперзапалення, що триває близько 4 тижнів, а потім потенційно може перейти в довготривалу стадію.