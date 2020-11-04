В Україні за минулу добу виявили рекорд випадків зараження на коронавірусну інфекцію. Крім того, зафіксовано найвищу кількість смертей від ускладнень, викликаних COVID-19. У Польщі вперше зафіксовано понад 24 тисяч заражених. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 4 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зареєстрували 9 524 хворих на коронавірус – це найвищий приріст інфікованих в країні від початку пандемії.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 420 617 хворих на COVID-19. З них одужали 176 404 людини, але ще 7 731 помер від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку 2020 року в Україні провели 3 386 489 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в областях України: статистика за 4 листопада

Київ – 40390 випадків;

Вінницька область – 11363 випадки;

Волинська область – 14544 випадки;

Дніпропетровська область –16169 випадків;

Донецька область – 12367 випадків;

Житомирська область – 16200 випадків;

Закарпатська область – 15470 випадків;

Запорізька область – 11227 випадків;

Івано-Франківська область –22047 випадків;

Київська область – 17918 випадків;

Кіровоградська область – 2730 випадків;

Луганська область – 3988 випадків;

Львівська область – 31639 випадків;

Миколаївська область – 9027 випадків;

Одеська область – 26332 випадки;

Полтавська область – 10617 випадків;

Рівненська область – 20300 випадків;

Сумська область – 12776 випадків;

Тернопільська область – 21332 випадки;

Харківська область – 39559 випадків;

Херсонська область – 4622 випадки;

Хмельницька область – 17439 випадків;

Черкаська область – 9898 випадків;

Чернівецька область – 23296 випадків;

Чернігівська область – 9367 випадків.

В Україні померло найбільше людей від початку пандемії

Від початку пандемії в країні зареєстрували 7 731 смерть серед хворих на COVID-19. Найвищі показники у Львівській області – з початку поширення інфекції в регіоні помер 921 пацієнт.

Смертність від COVID-19 в областях України

Київ – 816 ;

; Вінницька область – 198;

198; Волинська область – 287;

287; Дніпропетровська область – 412;

412; Донецька область – 161;

161; Житомирська область – 282;

282; Закарпатська область – 387;

387; Запорізька область – 128;

128; Івано-Франківська область – 452;

452; Київська область – 425

425 Кіровоградська область – 96;

96; Луганська область – 93 ;

; Львівська область – 921 ;

; Миколаївська область – 173;

173; Одеська область – 397;

397; Полтавська область – 206;

206; Рівненська область – 268;

268; Сумська область – 194;

194; Тернопільська область – 275;

275; Харківська область – 546;

546; Херсонська область – 99 ;

; Хмельницька область – 241;

241; Черкаська область – 108 ;

; Чернівецька область – 478;

478; Чернігівська область – 88.

У метро Києва посилили контроль за дотриманням маскового режиму

У Київському метрополітені почнуть ретельніше контролювати дотримання маскового режиму, адже багато людей нехтують правилами безпеки. Мер міста наголосив, що у метро не впускатимуть пасажирів без масок.

Зеленський хоче, щоб діти медиків, які стали жертвами COVID-19, безкоштовно навчалися в університетах

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкт, який гарантуватиме можливість дітям медиків, які загинули через ускладнення від коронавірусу, здобути вищу освіту за державний кошт.

Також передбачається, що діти медиків, які втратили одного чи обох батьків через COVID-19, користуватимуться пільгами для вступу нарівні з абітурієнтами, чиї батьки загинули у зоні проведення ООС або внаслідок хвороби, отриманої під час бойових дій на Донбасі.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

Кличко одужав від коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко подолав коронавірус COVID-19. Відтак, міський голова повертається до активної роботи. Нагадаємо, наявність хвороби у Кличка підтвердили ще 24 жовтня. Після отримання позитивного ПЛР-тесту, мер міста одразу пішов на самоізоляцію і продовжував працювати дистанційно.

Скільки учнів захворіло на коронавірус

З початку навчального року на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів, а це менше 1 % усіх учнів. Також відомо, що коронавірус підтвердили у понад 10 тисяч вчителів. Це підтвердили у МОЗ.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 3 листопада

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 47 мільйонів людей, більш ніж 31 мільйон із яких – одужали. На жаль, 1 214 951 хворий помер.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 385 143; Індія – 8 313 876; Бразилія – 5 566 049; Росія – 1 680 579; Франція – 1 461 391.

У Польщі вперше зафіксовано понад 24 тисяч хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу кількість випадків зараження коронавірусом у Польщі зросла на 24 692. Від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 373 пацієнта. Це найвищі показники за всю епідемію у країні.

Словаччина робитиме тести на антиген COVID-19 на кордоні з Україною

З 9 листопада Словаччина запустить на кордоні з Україною пілотний проєкт тестування на антиген COVID-19. Результати таких тестів відомі протягом 15 хвилин. У планах проведення таких тестів і в аеропортах. Тести, що проводяться в ЄС будуть також визнавати.

Нагадаємо, тест на антиген коронавірусу проводиться за методикою ПЛР. Відмінність у тому, що результат експрес-тесту відомий вже протягом 15 хвилин. Однак він не завжди точний.

За добу у Росії вперше зафіксували понад 19 тисяч хворих

За минулу добу у Росії зареєстрували 19 768 хворих на коронавірус. Вперше за весь час пандемії РФ перейшла межу у 19 тисяч нових інфікованих. Від початку 2020 року в Росії зареєстрували 1 693 454 хворих на коронавірусну інфекцію. Але ці дані можна вважати спотвореними, оскільки РФ враховує й окупований український Крим.