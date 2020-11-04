В Украине за минувшие сутки обнаружили рекорд случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, зафиксировано наибольшее количество смертей от осложнений, вызванных COVID-19. В Польше впервые зафиксировано свыше 24 тысяч зараженных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 4 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 9 524 больных коронавирусом – это самый высокий прирост инфицированных в стране с начала пандемии.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 420 617 больных COVID-19. Из них выздоровели 176 404 человека, но еще 7 731 умерли от осложнений, вызванных болезнью. С начала 2020 года в Украине провели 3 386 489 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Коронавирус в областях Украины: статистика за 4 ноября

Киев – 40390 случаев;

Винницкая область – 11363 случая;

Волынская область – 14544 случая;

Днепропетровская область – 16169 случаев;

Донецкая область – 12367 случаев;

Житомирская область – 16200 случаев;

Закарпатская область – 15470 случаев;

Запорожская область – 11227 случаев;

Ивано-Франковская область – 22047 случаев;

Киевская область – 17918 случаев;

Кировоградская область – 2730 случаев;

Луганская область – 3988 случаев;

Львовская область – 31639 случаев;

Николаевская область – 9027 случаев;

Одесская область – 26332 случая;

Полтавская область – 10617 случаев;

Ровненская область – 20300 случаев;

Сумская область – 12776 случаев;

Тернопольская область – 21332 случая;

Харьковская область – 39559 случаев;

Херсонская область – 4622 случая;

Хмельницкая область – 17439 случаев;

Черкасская область – 9898 случаев;

Черновицкая область – 23296 случаев;

Черниговская область – 9367 случаев.

В Украине умерло больше всего людей с начала пандемии

С начала пандемии в стране зарегистрировали 7 731 смерть среди больных COVID-19. Самые высокие показатели во Львовской области – с начала распространения инфекции в регионе умер 921 пациент.

Смертность от COVID-19 в областях Украины

Киев – 816;

Винницкая область – 198;

Волынская область – 287;

Днепропетровская область – 412;

Донецкая область – 161;

Житомирская область – 282;

Закарпатская область – 387;

Запорожская область – 128;

Ивано-Франковская область – 452;

Киевская область – 425

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 93;

Львовская область – 921;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 397;

Полтавская область – 206;

Ровненская область – 268;

Сумская область – 194;

Тернопольская область – 275;

Харьковская область – 546;

Херсонская область – 99;

Хмельницкая область – 241;

Черкасская область – 108;

Черновицкая область – 478;

Черниговская область – 88.

В метро Киева усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Киевском метрополитене начнут тщательнее контролировать соблюдение масочного режима, ведь многие люди пренебрегают правилами безопасности. Мэр города подчеркнул, что в метро не будут впускать пассажиров без масок.

Зеленский хочет, чтобы дети медиков, которые стали жертвами COVID-19, бесплатно учились в университетах

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект, который будет гарантировать возможность детям медиков, погибших из-за осложнений от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет.

Также предполагается, что дети медиков, которые потеряли одного или обоих родителей из-за COVID-19, будут пользоваться льготами для поступления наравне с абитуриентами, чьи родители погибли в зоне проведения ООС или в результате болезни, полученной во время боевых действий на Донбассе.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала

Кличко выздоровел от коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко преодолел коронавирус COVID-19. Следовательно, городской голова возвращается к активной работе. Напомним, наличие болезни у Кличко подтвердили еще 24 октября. После получения положительного ПЦР-теста мэр города сразу пошел на самоизоляцию и продолжал работать дистанционно.

Сколько учеников заболели коронавирусом

С начала учебного года COVID-19 заболели более 5 тысяч учеников, а это менее 1% всех учеников. Также известно, что коронавирус диагностировали у более 10 тысяч учителей. Это подтвердили в Минздраве.

Рекомендации Минздрава по обучению / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 3 ноября

Согласно данным РНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 47 миллионов человек, более 31 миллиона из которых выздоровели. К сожалению, 1 214 951 больной умер.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 385 143; Индия – 8 313 876; Бразилия – 5 566 049; Россия – 1 680 579; Франция – 1 461 391.

В Польше впервые зафиксировано более 24 тысяч больных COVID-19 в сутки

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом в Польше выросло на 24 692. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 373 пациента. Это самые высокие показатели за всю эпидемию в стране.

Словакия будет делать тесты на антиген COVID-19 на границе с Украиной

С 9 ноября Словакия запустит на границе с Украиной пилотный проект тестирования на антиген COVID-19. Результаты таких тестов известны в течение 15 минут. В планах проведение таких тестов и в аэропортах. Тесты будут признавать в ЕС.

Напомним, тест на антиген коронавируса проводится по методике ПЦР. Отличие в том, что результат экспресс-теста известен уже в течение 15 минут. Однако он не всегда точен.

За сутки в России впервые зафиксировали более 19 тысяч больных

За минувшие сутки в России зарегистрировали 19 768 больных коронавирусом. Впервые за все время пандемии РФ перешла черту в 19 тысяч новых инфицированных. С начала 2020 года в России зарегистрировали 1 693 454 больных коронавирусной инфекцией. Но эти данные можно считать искаженными, поскольку РФ учитывает и оккупированный украинский Крым.