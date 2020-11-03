С начала пандемии в Украине зарегистрировали 411 093 больных. В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 и обнаружили рекордное количество новых инфицированных. Страна приближается к катастрофе. На следующей неделе могут усилить карантин. В Украине начали тестировать собственными экспресс-тестами на COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 3

Новости о коронавирусе в Украине 3 ноября

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали 8899 украинцам – это крупнейшая цифра за все время пандемии. Среди новых случаев инфицирования 346 детей и 401 медработник, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирус 2 ноября: карантин в Европе, российскую вакцину внесли в черный список

Со вчерашнего дня среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали 157 смертей. Преодолеть болезнь смогли еще 5100 больных.

За прошедшие сутки украинские лаборатории провели 60 836 тестирований, из них методом ПЦР – 34818, методом ИФА – 26 018. От 2020 году в Украине провели 3379029 ПЦР-тестирований.

С начала пандемии в Украине обнаружили 411 093 больных коронавирусом. 168868 из них выздоровели, но 7532 жителей Украины умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Количество больных COVID-19 в областях Украины:

Киев – 39534 случая;

Винницкая область – 11 096 случаев;

Волынская область – 14234 случая;

Днепропетровская область – 15729 случаев;

Донецкая область – 11 731 случай;

Житомирская область – 15883 случая;

Закарпатская область – 15187 случаев;

Запорожская область – 10 797 случаев;

Ивано-Франковская область – 21 596 случаев;

Киевская область – 17535 случаев;

Кировоградская область – 2677 случаев;

Луганская область – 3881 случай;

Львовская область – 31134 случая;

Николаевская область – 8736 случаев;

Одесская область – 25785 случаев;

Полтавская область – 10190 случаев;

Ровенская область – 19998 случаев;

Сумская область – 12 409 случаев;

Тернопольская область – 21 186 случаев;

Харьковская область – 38709 случаев;

Херсонская область – 4424 случая;

Хмельницкая область – 16928 случаев;

Черкасская область – 9670 случаев;

Черновицкая область – 22881 случай;

Черниговская область – 9213 случаев.

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 401 медработника. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились более чем 24 000 медиков, 212 из которых умерли.

за прошедшие сутки инфекцию обнаружили у 401 медработника. Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заразились более чем 24 000 медиков, 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчера заболели еще 15 военных. Всего с начала пандемии выздоровели 4256 военнослужащих, умерло – 17 инфицированных.

В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19

Только за последние сутки в украинские больницы госпитализировали 1207 больных коронавирусом. То есть количество тяжелых больных значительно возросла. Предварительно рекордное количество госпитализированных зафиксировали 30 октября, тогда в больницу попали 1140 человек.



Пациенты в группе риска, требующих госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала

В Украине планируют значительно усилить карантин. Ограничения, вероятно, введут уже со следующей недели. Правительство рассматривает варианты от "карантина выходного дня" до введения комендантского часа и штрафов за ее нарушение. Издание Украинская Правда сообщило, что по данным нескольких независимых друг от друга источников, вероятность усиления карантина очень высока.

Мы близки к катастрофе, – Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался в Раде по распространению коронавирусной болезни. Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Сейчас больничные койки в стране заполнены на 68,8%. Если заполненность станет стопроцентной, то в стране применят протокол медицинской сортировки. Министр добавил, что, нагрузки от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.

Будут ли разворачивать в Украине мобильные морги: ответ МОЗ

Министерство здравоохранения пока не планирует разворачивать мобильные морги в Украине. В ведомстве надеются, что украинцы начнут соблюдать правила и рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Глава комитета по нацбезопасности Завитневич заразился COVID-19

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич заболел коронавирус. Положительный результат теста на COVID-19 нардеп получил 2 ноября.

В Украине начали тестировать собственными экспресс-тестами на COVID-19

Испытания украинских экспресс-тестов на выявление коронавируса методом ИФА завершили. Тесты уже начинают использовать для диагностики украинский. В планах Минздрава довести количество тестирований такими экспресс-методами до миллиона тестирований в месяц.

На автовокзале во Львове начали делать ПЦР-тестирование для пассажиров

На автовокзале "Львов", который расположен на улице Стрыйской, пассажиры, приехавшие из стран красной зоны, могут сдать ПЦР-тестирования. Результат вышлют по электронной почте через 24 часа и человек сможет не проходить двухнедельный карантин, если в нее не обнаружат коронавирус. Сбором анализов на автовокзале и лабораторной диагностикой занимается диагностический центр "СолтанЛаб". Стоимость ПЦР-тестирование составляет 1200 гривен

Школьники Киева стали меньше болеть гриппом и ОРВИ: данные КГГА

В КГГА заверили, что в Киеве сейчас снижается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 8,5% по сравнению с предыдущей неделей. Согласно подсчетам:

инфицировалось 3864 ребенка (наблюдается снижение на 22%) и 6024 взрослых (наблюдается рост на 3%).

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди всех детей составляют более 39%, тогда как на предыдущей неделе - 45,9%.

среди школьников заболеваемость снизилась на 30,4% - зарегистрировано 1734 случая.

Кстати, в КГГА приняли решение не переводить школы на дистанционное обучение. Сейчас в Киеве остаются на карантине 8 школ, на дистанционном обучении находятся 449 классов в 133 школах. Всего в столице на COVID-19 болеют 559 учеников и 567 педагогов.

Новости о коронавирусе в мире 3 ноября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире заразились почти 47000000 человек, более 31000000 из которых - выздоровели. К сожалению, 1207550 заболевших скончались.

Топ-5 стран по распространению коронавируса: