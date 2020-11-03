Від початку пандемії в Україні зареєстрували 411 093 хворих на коронавірус. В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 і виявили рекордну кількість нових інфікованих. Країна наближається до катастрофи. Наступного тижня можуть посилити карантин. В Україні почали тестувати власними експрес-тестами на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 3 листопада

За минулу добу коронавірус діагностували 8899 українцям – це найбільше за весь час пандемії. Серед нових випадків інфікувань 346 дітей та 401 медпрацівник, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 2 листопада: карантин в Європі, російську вакцину внесли в чорний список

Від учора серед пацієнтів з COVID-19 зареєстрували 157 смертей. Подолати недугу змогли ще 5 100 хворих.

За минулу добу українські лабораторії провели 60 836 тестувань, з них методом ПЛР – 34 818, методом ІФА – 26 018. Від 2020 року в Україні провели 3 379 029 ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в Україні виявили 411 093 хворих на коронавірус. 168 868 з них одужали, натомість 7 532 мешканці України померли від ускладнень COVID-19 чи супутніх захворювань.

Кількість хворих на COVID-19 в областях України

Київ – 39534 випадки;

Вінницька область – 11096 випадків;

Волинська область – 14234 випадки;

Дніпропетровська область – 15729 випадків;

Донецька область – 11731 випадок;

Житомирська область – 15883 випадки;

Закарпатська область – 15187 випадків;

Запорізька область – 10797 випадків;

Івано-Франківська область – 21596 випадків;

Київська область – 17535 випадків;

Кіровоградська область – 2677 випадків;

Луганська область – 3881 випадок;

Львівська область – 31134 випадки;

Миколаївська область – 8736 випадків;

Одеська область –25785 випадків;

Полтавська область – 10190 випадків;

Рівненська область – 19998 випадків;

Сумська область – 12409 випадків;

Тернопільська область – 21186 випадків;

Харківська область – 38709 випадків;

Херсонська область – 4424 випадки;

Хмельницька область – 16928 випадків;

Черкаська область – 9670 випадків;

Чернівецька область – 22881 випадок;

Чернігівська область – 9213 випадків.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у 401 медпрацівника. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися більш ніж 24 тисячі медиків, 212 з яких померли.

за минулу добу інфекцію виявили у 401 медпрацівника. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися більш ніж 24 тисячі медиків, 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора захворіли ще 15 військових. Усього від початку пандемії одужали 4 256 військовослужбовців, померли – 17 інфікованих.

В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19

Лише за останню добу в українські лікарні госпіталізували 1207 хворих на коронавірус. Тобто кількість важких хворих значно зросла. Попередньо рекордну кількість госпіталізованих зафіксували 30 жовтня, тоді в лікарню потрапили 1140 людей.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу

В Україні планують значно посилити карантин. Обмеження, ймовірно, запровадять вже з наступного тижня. Уряд розглядає варіанти від "карантину вихідного дня" до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення. Видання Українська Правда повідомило, що за даними кількох незалежних одне від одного джерел, ймовірність посилення карантину дуже висока.

Ми близькі до катастрофи, – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прозвітував у Раді щодо поширення коронавірусної хвороби. Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нині лікарняні ліжка в країні заповнені на 68,8%. Якщо заповненість стане стовідсотковою, то в країні застосують протокол медичного сортування. Міністр додав, що, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.

Чи розгортатимуть в Україні мобільні морги: відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я поки що не планує розгортати мобільні морги в Україні. У відомстві сподіваються, що українці почнуть дотримуватись правил та рекомендацій щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби.

Глава комітету з нацбезпеки Завітневич заразився COVID-19

Глава комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Завітневич захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту на COVID-19 нардеп отримав 2 листопада.

В Україні почали тестувати власними експрес-тестами на COVID-19

Випробування українських експрес-тестів на виявлення коронавірусу методом ІФА завершили. Тести вже розпочинають використовувати для діагностики українців. У планах МОЗ довести кількість тестувань такими експрес-методами до мільйона тестувань на місяць.

На автовокзалі у Львові почали робити ПЛР-тестування для пасажирів

На автовокзалі "Львів", що розташований на вулиці Стрийській, пасажири, які приїхали з країн червоної зони, можуть здати ПЛР-тестування. Результат вишлють на електронну скриньку через 24 години і людина зможе не проходити двотижневий карантин, якщо у неї не виявлять коронавірус. Збором аналізів на автовокзалі та лабораторною діагностикою займається діагностичний центр "СолтанЛаб". Вартість ПЛР-тестування становить 1200 гривень

Школярі Києва стали менше хворіти на грип та ГРВІ: дані КМДА

У КМДА запевнили, що у Києві зараз знижується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем. Згідно з підрахунками:

інфікувалось 3864 дитини (спостерігається зниження на 22%) та 6024 дорослих (спостерігається зростання на 3%).

(спостерігається зниження на 22%) та 6024 дорослих (спостерігається зростання на 3%). Захворюваність на ГРВІ та грип серед всіх дітей становлять понад 39 %, тоді як на попередньому тижні – 45,9%.

серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% – зареєстровано 1734 випадки.

До речі, у КМДА прийняли рішення не переводити школи на дистанційне навчання. Наразі у Києві залишаються на карантині 8 шкіл, на дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 школах. Загалом у столиці на COVID-19 хворіють 559 учнів та 567 педагогів.

Новини про коронавірус у світі 3 листопада

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 47 мільйонів людей, понад 31 мільйон із яких – одужали. На жаль, 1 207 550 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу: