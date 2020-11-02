В Україні вже понад 400 тисяч людей інфікувалися коронавірусом, добовий приріст хворих постійно зростає, але у МОЗ переконують, що ситуація контрольована. Європейські країни повернулись до жорстких умов карантину. Єврокомісія внесла російську та китайську вакцину до чорного списку – з ними не будуть укладати угоди. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 2 листопада

За минулу добу коронавірус діагностували 6 754 мешканцям України. Станом на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Україні становить 402 194, повідомляє 24 канал.

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З них одужали 163 768 пацієнтів, але 7 375 хворих померли. Ще 231 051 людина продовжує лікуватись від хвороби.

Коронавірус в областях України станом на 2 листопада

Kиїв – 38745 випадків;

Вінницька область – 10789 випадків;

Волинська область – 13983 випадки;

Дніпропетровська область – 15411 випадків;

Донецька область – 11235 випадків;

Житомирська область – 15363 випадки;

Закарпатська область – 14911 випадків;

Запорізька область – 10370 випадків;

Івано-Франківська область – 21169 випадків;

Київська область – 17175 випадків;

Кіровоградська область – 2656 випадків;

Луганська область – 3760 випадків;

Львівська область – 30700 випадків;

Миколаївська область – 8495 випадків;

Одеська область – 25325 випадків;

Полтавська область – 9852 випадки;

Рівненська область – 19573 випадки;

Сумська область – 12071 випадок;

Тернопільська область – 20963 випадки;

Харківська область – 37997 випадків;

Херсонська область – 4270 випадків;

Хмельницька область – 16422 випадки;

Черкаська область – 9422 випадки;

Чернівецька область – 22485 випадків;

Чернігівська область – 9052 випадки.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у 255 медичних працівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися щонайменше 23 890 медиків.

за минулу добу інфекцію виявили у 255 медичних працівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися щонайменше 23 890 медиків. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора захворіли ще 65 військових. Усього від початку пандемії одужали 4 146 військовослужбовців, померли – 17 інфікованих.

Головні новини про коронавірус в Україні

Тижнева статистика щодо ситуації з COVID-19 від МОЗ

53 270 нових випадків захворювань на коронавірусну хворобу, тоді як на позаминулому тижні – 45 286, тобто майже на 8 тисяч випадків більше.

283 494 дослідження методом ПЛР проти 238 404 на позаминулому тижні, що майже на 50 тисяч більше;

госпіталізації потребували 7 248 людей, тоді як на позаминулому тижні – 6 545;

діагностували 37 265 пневмоній, що на 9 тисяч більше, ніж на позаминулому тижні.

Запрацював всеукраїнський контакт центр протидії COVID-19

2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що таким чином кожен громадянин зможе безкоштовно та своєчасно отримати вичерпну інформацію з усіх питань щодо COVID-19, незалежно від місця проживання.

Всеукраїнський контактний центр МОЗ: слід зателефонувати на номер 0-800-60-20-19. У контакт-центрі 150 операторів надаватимуть інформацію цілодобово. На території України дзвінок безкоштовний.

Нові умови введення жорсткого карантину в Україні

Вже щонайменше втретє в Україні змінюють критерії, при яких планують ввести локдаун. Степанов заявив, що жорсткий карантин в країні введуть тоді, коли добовий приріст інфікованих становитиме 20 тисяч.

Адже, за підрахунками міністерства, при такій захворюваності всі місця в лікарнях вже будуть заповнені.

У Києві максимально відтерміновуватимуть карантин

Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що епідситуація у столиці складна, але введення жорстких карантинних обмежень буде крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади.

Втім мер міста зазначив, що якщо уряд схвалить введення жорсткого карантину в країні чи у столиці, то місцева влада буде змушена виконати це рішення.

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Столиця може повторно закрити метро

Київське метро знов може припинити роботу через велику кількість хворих на COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, такий сценарій можливий, якщо столиця потрапить в червону зону карантину.

Але, зауважимо, що за прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні.

До слова, за минулу добу у Києві зареєстрували ще 507 хворих на коронавірусну інфекцію, а загальна кількість виявлених випадків інфікування в столиці становить 25 034.

Оновлені карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ України на чотири карантинні зони. Нове епідемічне зонування набуло чинності сьогодні, 2 листопада. До помаранчевої зони потрапили 16 великих міст.

Які великі міста потрапили до помаранчевої зони

Київ,

Вінниця,

Луцьк,

Дніпро,

Авдіївка,

Мукачево,

Запоріжжя,

Біла Церква,

Кропивницький,

Лисичанськ,

Львів,

Одеса,

Гадяч,

Тернопіль,

Херсон,

Черкаси.

Примітка: у помаранчеву зону потрапляє регіон, в якому впродовж 5 днів зайняті від 50 до 70% лікарняних ліжок або проводяться менш як 48 тестів на 100 тисяч населення.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

У МОЗ пояснили проблему з медичним киснем у лікарнях

За даними очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні немає проблем з медичним киснем, однак не вистачає місткостей для нього

Степанов заявив, що вже дав доручення МОЗ посилити роботу щодо забезпеченості тарою лікувальних установ. Наразі в Україні є 16 виробників медичного кисню. До того ж термін видачі ліцензії для підприємств скоротили до мінімуму.

Чому важливе забезпечення медичним киснем? Для пацієнтів, які мають ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, зокрема проблеми з диханням, кисень незамінна річ для порятунку життя хворого.

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Новини про коронавірус у світі 2 листопада

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 46 мільйонів людей, понад 31 мільйон із яких – одужали. На жаль, 1 201 432 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 208 876; Індія – 8 229 313; Бразилія – 5 545 705; Росія – 1 624 665; Франція – 1 458 999.

Головні події у світі щодо коронавірусу

Похоронні бюро в Іспанії протестують через COVID-19

В Іспанії різко зросла кількість смертей через захворюваність на COVID-19. Через це працівники похоронних бюро оголосили страйк. У профспілках похоронних бюро вимагають збільшити кількість співробітників, щоб уникнути затримки поховань.

Представники похоронних бюро незадоволені й тим, що у місцевої влади немає плану дій для непередбачуваних ситуацій.

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Низка країн світу оголосили частковий локдаун

Наразі у Європі фіксують майже 240 тисяч нових випадків щодоби, а понад 10 європейських країн повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих.

Які країни ЄС посилили карантин:

Франція;

Німеччина;

Греція;

Бельгія;

Португалія;

Австрія;

Велика Британія;

Італія;

Іспанія;

Польща.

Більшість з цих країн посилила карантинні заходи на місяць вже з 2 листопада, інші ж – запровадять локдаун з 5 листопада. Карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні.

Нові локдауни вдарили по ринку нафти: ціна Brent впала до травневого мінімуму

У понеділок, 2 листопада ціни на нафту досягли п'ятимісячного мінімуму. Обвал вартості сировини спричинений введенням нових обмежувальних заходів у деяких європейських країнах через ріст нових випадків коронавірусу.

Зокрема, знову ввели карантинні заходи Велика Британія, Франція та Німеччина, які борються з стрімким збільшенням кількості хворих на COVID-19.

Ціна нафти Brent впала до 35,74 долара за барель . Востаннє така вартість сировини цієї марки спостерігалася в кінці травня.

. Востаннє така вартість сировини цієї марки спостерігалася в кінці травня. Загалом, нафта Brent з початку 2020 року подешевшала на 45% .

Наукові відкриття та дослідження щодо коронавірусу

ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19

Вакцини від COVID-19, які створили в Росії та Китаї, ніколи не будуть використовуватися на території Євросоюзу. Угоди будуть укладати тільки з країнами, які готові виробляти препарат на території ЄС.

Вакцини, розроблені в інших країнах, можуть потрапити на європейський ринок лише за умови проходження ретельної процедури сертифікації, про це повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

ЄК вже домовилася про попереднє замовлення вакцин з шістьма західними фармкомпаніями, які завершують клінічні випробування і готуються до виходу на ринок, з ними контракти будуть укладені найближчим часом.