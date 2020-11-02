Новини про коронавірус 2 листопада: карантин в Європі, російську вакцину внесли в чорний список
В Україні вже понад 400 тисяч людей інфікувалися коронавірусом, добовий приріст хворих постійно зростає, але у МОЗ переконують, що ситуація контрольована. Європейські країни повернулись до жорстких умов карантину. Єврокомісія внесла російську та китайську вакцину до чорного списку – з ними не будуть укладати угоди. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 2 листопада
За минулу добу коронавірус діагностували 6 754 мешканцям України. Станом на 2 листопада загальна кількість виявлених випадків зараження COVID-19 в Україні становить 402 194, повідомляє 24 канал.
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З них одужали 163 768 пацієнтів, але 7 375 хворих померли. Ще 231 051 людина продовжує лікуватись від хвороби.
Коронавірус в областях України станом на 2 листопада
- Kиїв – 38745 випадків;
- Вінницька область – 10789 випадків;
- Волинська область – 13983 випадки;
- Дніпропетровська область – 15411 випадків;
- Донецька область – 11235 випадків;
- Житомирська область – 15363 випадки;
- Закарпатська область – 14911 випадків;
- Запорізька область – 10370 випадків;
- Івано-Франківська область – 21169 випадків;
- Київська область – 17175 випадків;
- Кіровоградська область – 2656 випадків;
- Луганська область – 3760 випадків;
- Львівська область – 30700 випадків;
- Миколаївська область – 8495 випадків;
- Одеська область – 25325 випадків;
- Полтавська область – 9852 випадки;
- Рівненська область – 19573 випадки;
- Сумська область – 12071 випадок;
- Тернопільська область – 20963 випадки;
- Харківська область – 37997 випадків;
- Херсонська область – 4270 випадків;
- Хмельницька область – 16422 випадки;
- Черкаська область – 9422 випадки;
- Чернівецька область – 22485 випадків;
- Чернігівська область – 9052 випадки.
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у 255 медичних працівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися щонайменше 23 890 медиків.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора захворіли ще 65 військових. Усього від початку пандемії одужали 4 146 військовослужбовців, померли – 17 інфікованих.
Головні новини про коронавірус в Україні
Тижнева статистика щодо ситуації з COVID-19 від МОЗ
- 53 270 нових випадків захворювань на коронавірусну хворобу, тоді як на позаминулому тижні – 45 286, тобто майже на 8 тисяч випадків більше.
- 283 494 дослідження методом ПЛР проти 238 404 на позаминулому тижні, що майже на 50 тисяч більше;
- госпіталізації потребували 7 248 людей, тоді як на позаминулому тижні – 6 545;
- діагностували 37 265 пневмоній, що на 9 тисяч більше, ніж на позаминулому тижні.
Запрацював всеукраїнський контакт центр протидії COVID-19
2 листопада, розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що таким чином кожен громадянин зможе безкоштовно та своєчасно отримати вичерпну інформацію з усіх питань щодо COVID-19, незалежно від місця проживання.
Нові умови введення жорсткого карантину в Україні
Вже щонайменше втретє в Україні змінюють критерії, при яких планують ввести локдаун. Степанов заявив, що жорсткий карантин в країні введуть тоді, коли добовий приріст інфікованих становитиме 20 тисяч.
Адже, за підрахунками міністерства, при такій захворюваності всі місця в лікарнях вже будуть заповнені.
У Києві максимально відтерміновуватимуть карантин
Мер Києва Віталій Кличко наголошує, що епідситуація у столиці складна, але введення жорстких карантинних обмежень буде крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади.
Втім мер міста зазначив, що якщо уряд схвалить введення жорсткого карантину в країні чи у столиці, то місцева влада буде змушена виконати це рішення.
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Столиця може повторно закрити метро
Київське метро знов може припинити роботу через велику кількість хворих на COVID-19. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, такий сценарій можливий, якщо столиця потрапить в червону зону карантину.
Але, зауважимо, що за прогнозами голови Держспоживчслужби Олега Рубана, Київ і надалі перебуватиме у помаранчевій зоні.
До слова, за минулу добу у Києві зареєстрували ще 507 хворих на коронавірусну інфекцію, а загальна кількість виявлених випадків інфікування в столиці становить 25 034.
Оновлені карантинні зони
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ України на чотири карантинні зони. Нове епідемічне зонування набуло чинності сьогодні, 2 листопада. До помаранчевої зони потрапили 16 великих міст.
Які великі міста потрапили до помаранчевої зони
- Київ,
- Вінниця,
- Луцьк,
- Дніпро,
- Авдіївка,
- Мукачево,
- Запоріжжя,
- Біла Церква,
- Кропивницький,
- Лисичанськ,
- Львів,
- Одеса,
- Гадяч,
- Тернопіль,
- Херсон,
- Черкаси.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
У МОЗ пояснили проблему з медичним киснем у лікарнях
За даними очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні немає проблем з медичним киснем, однак не вистачає місткостей для нього
Степанов заявив, що вже дав доручення МОЗ посилити роботу щодо забезпеченості тарою лікувальних установ. Наразі в Україні є 16 виробників медичного кисню. До того ж термін видачі ліцензії для підприємств скоротили до мінімуму.
Чому важливе забезпечення медичним киснем?Для пацієнтів, які мають ускладнений перебіг коронавірусної хвороби, зокрема проблеми з диханням, кисень незамінна річ для порятунку життя хворого.
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Новини про коронавірус у світі 2 листопада
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 46 мільйонів людей, понад 31 мільйон із яких – одужали. На жаль, 1 201 432 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 9 208 876;
- Індія – 8 229 313;
- Бразилія – 5 545 705;
- Росія – 1 624 665;
- Франція – 1 458 999.
Головні події у світі щодо коронавірусу
Похоронні бюро в Іспанії протестують через COVID-19
В Іспанії різко зросла кількість смертей через захворюваність на COVID-19. Через це працівники похоронних бюро оголосили страйк. У профспілках похоронних бюро вимагають збільшити кількість співробітників, щоб уникнути затримки поховань.
Представники похоронних бюро незадоволені й тим, що у місцевої влади немає плану дій для непередбачуваних ситуацій.
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Низка країн світу оголосили частковий локдаун
Наразі у Європі фіксують майже 240 тисяч нових випадків щодоби, а понад 10 європейських країн повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих.
Які країни ЄС посилили карантин:
- Франція;
- Німеччина;
- Греція;
- Бельгія;
- Португалія;
- Австрія;
- Велика Британія;
- Італія;
- Іспанія;
- Польща.
Більшість з цих країн посилила карантинні заходи на місяць вже з 2 листопада, інші ж – запровадять локдаун з 5 листопада. Карантинні обмеження будуть менш жорсткими, ніж навесні.
Нові локдауни вдарили по ринку нафти: ціна Brent впала до травневого мінімуму
У понеділок, 2 листопада ціни на нафту досягли п'ятимісячного мінімуму. Обвал вартості сировини спричинений введенням нових обмежувальних заходів у деяких європейських країнах через ріст нових випадків коронавірусу.
Зокрема, знову ввели карантинні заходи Велика Британія, Франція та Німеччина, які борються з стрімким збільшенням кількості хворих на COVID-19.
- Ціна нафти Brent впала до 35,74 долара за барель. Востаннє така вартість сировини цієї марки спостерігалася в кінці травня.
- Загалом, нафта Brent з початку 2020 року подешевшала на 45%.
Наукові відкриття та дослідження щодо коронавірусу
ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19
Вакцини від COVID-19, які створили в Росії та Китаї, ніколи не будуть використовуватися на території Євросоюзу. Угоди будуть укладати тільки з країнами, які готові виробляти препарат на території ЄС.
Вакцини, розроблені в інших країнах, можуть потрапити на європейський ринок лише за умови проходження ретельної процедури сертифікації, про це повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер.
ЄК вже домовилася про попереднє замовлення вакцин з шістьма західними фармкомпаніями, які завершують клінічні випробування і готуються до виходу на ринок, з ними контракти будуть укладені найближчим часом.
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