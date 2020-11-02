Усі лікарні Ужгорода для хворих на коронавірус повністю заповнені. Тож важкохворих пацієнтів доводиться перевозити у сусідні райони. Один з хворих вже помер у машині швидкої, так і не діставшись до пункту призначення.

31 жовтня під час транспортування мешканця Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, пацієнт помер у машині швидкою допомоги, повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

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Хворий отримав би медичну допомогу вчасно, якби у місті була достатня кількість ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію.

Ще 21 жовтня регіональна комісія зобов'язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50%. Окрім цього, за наказом Степанова у місті необхідно було перепрофілювати КНП "Центральна міська клінічна лікарня" під шпиталь для хворих на COVID-19. Втім, жодне з цих рішень не було виконане.

Усі рішення, станом на сьогодні, не виконані та саботуються. Невиконання рішення комісії – це пряма відповідальність міської влади, яка є власником закладу.

– йдеться в повідомленні.

Закарпатська ОДА офіційно звернулася до прокуратури області з вимогою провести розслідування, аби визначити відповідальних за смерть хворого.

Зазначимо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій нині встановила нове карантинне зонування. До червоної зони потрапив і Ужгород.

Натомість ОДА Закарпаття повідомляє, що міська влада регулярно не виконує рішення комісій з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій, що стало причиною потрапляння міста до червоної зони.

Що каже місцева влада Ужгорода

Мер міста Богдан Андріїв назвав це маніпуляцією. Андріїв заявив, що у місті продовжують приймати хворих на коронавірус, зокрема: обласна інфекційна лікарня, центр легеневих хвороб, обласна лікарня імені Андрія Новака і центральна міська клінічна лікарня. Він додав, що у місті нині є 130 вільних ліжок.

Складною ситуацією, яка склалася щодо коронавірусу, зокрема і в Ужгороді, зараз абсолютно і цинічно маніпулюють… Насправді ж у документі – розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (№59 від 30 жовтня), яке в міську раду надійшло після обіду у суботу, 31 жовтня, написано: "при подальшому погіршенні епідемічної ситуації ВИВЧИТИ питання щодо повного перепрофілювання,

– заявив він.

Андріїв зазначив, що навіть якби була пряма вказівка розгорнути шпиталь, то за день це неможливо.