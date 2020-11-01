З приростом захворюваності на коронавірус, зростає й кількість госпіталізованих. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, з такою динамікою ліжковий фонд для пацієнтів з COVID-19 дуже швидко закінчиться.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що з таким приростом інфікованих невдовзі доведеться обирати, кого лікувати. Лише за останній тиждень кількість госпіталізованих в країні зросла майже на 3 з половиною тисячі, повідомляє 24 канал.

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За словами Степанова, станом на 25 жовтня в лікарнях перебувало 23 266 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність хвороби. Натомість станом на ранок 1 листопада у медичних установах вже лікувалось 26 593 таких пацієнти. Тобто за тиждень кількість госпіталізованих в країні зросла на понад 3 тисячі.

Міністр вкотре підкреслив, що для пацієнтів з коронавірусом Україна не може надати більше, ніж 52 тисячі ліжок. У тому випадку, якщо весь ліжковий фонд буде заповнено, МОЗ доведеться ввести відповідні алгоритми щодо "сортування і вибору пацієнта".

Максим Степанов “ У нашої медичної системи є межа. І ця межа дуже конкретна – 52 тисячі ліжок по країні. Більше бути не може, як би ми не намагалися... З такою динамікою ці 52 тисячі ліжок дуже стрімко заповняться. А потім нам доведеться застосовувати відповідні алгоритми щодо сортування і вибору пацієнта, яких ми будемо обирати на лікування, а яких – ні... Кожна країна має межу, Польща, Австрія, Іспанія, і Україна теж ”.

Чому для пацієнтів з COVID-19 не можна виділити більше ліжок

52 тисячі ліжок, виділених для лікування пацієнтів з коронавірусом, – це 30% від усього ліжкового фонду в країні. В залежності від можливостей медичної системи кожного регіону, в одних областях місць більше, в інших – менше.

Згідно з повідомленням МОЗ, більше ліжок в Україні надати просто не можуть, адже існують й інші хвороби, які нікуди не зникли і їх також необхідно лікувати. Як і раніше, в країні високий відсоток випадків інсультів, інфарктів та інших захворювань. "Кожна країна має межу й Україна не виключення", – додав Степанов.

Міністр також розповів, що підписав розпорядження, аби медичні заклади академії НАН перейшли на лікування не лише коронавірусу. Відтак, щоб розвантажити медичні заклади міста Києва, НАН виділить 5 000 ліжок для лікування ургентних патологій.