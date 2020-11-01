Від учора в Україні зареєстрували 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 1 листопада загальна кількість інфікованих в країні зросла до 395 440.

Дані РНБО свідчать, що станом 1 листопада від коронавірусної інфекції продовжують лікуватись 229 206 мешканців країни, повідомляє 24 канал.

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За минулу добу в Україні виявили ще 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Харківській області – 883. Натомість у столиці 689 нових хворих.

За цей самий період померли ще 110 пацієнтів з COVID-19, найбільше на Львівщині та у Києві.

Натомість одужали 2 513 інфікованих. Їх виписали, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

Від початку 2020 року в Україні коронавірус підтвердили у 395 440 людей. 161 441 пацієнт одужав, але 7 306 хворих померли.

Коронавірус в областях України 1 листопада