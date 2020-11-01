За добу в Україні виявили близько 8 тисяч нових хворих на COVID-19
Від учора в Україні зареєстрували 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Тож станом на 1 листопада загальна кількість інфікованих в країні зросла до 395 440.
Дані РНБО свідчать, що станом 1 листопада від коронавірусної інфекції продовжують лікуватись 229 206 мешканців країни, повідомляє 24 канал.
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За минулу добу в Україні виявили ще 7 959 хворих на коронавірусну інфекцію. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Харківській області – 883. Натомість у столиці 689 нових хворих.
За цей самий період померли ще 110 пацієнтів з COVID-19, найбільше на Львівщині та у Києві.
Натомість одужали 2 513 інфікованих. Їх виписали, оскільки останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.
Коронавірус в областях України 1 листопада
- Вінницька область – 10575 (+233);
- Волинська область – 13784 (+230);
- Дніпропетровська область – 15266 (+195);
- Донецька область – 10937 (+545);
- Житомирська область – 14965 (+708);
- Закарпатська область – 14695 (+225);
- Запорізька область – 10112 (+203);
- Івано-Франківська область – 20793 (+401);
- Кіровоградська область – 2610 (+96);
- Київ — 38238 (+689);
- Київська область – 16816 (+352);
- Львівська область – 30236 (+408);
- Луганська область – 3714 (+78);
- Миколаївська область – 8144 (+362);
- Одеська область – 24994 (+371);
- Полтавська область – 9739 (+176);
- Рівненська область – 19373 (+215);
- Сумська область – 11924 (+174);
- Тернопільська область – 20808 (+139);
- Харківська область – 37180 (+883);
- Херсонська область – 4153 (+193);
- Хмельницька область – 16148 (+424);
- Чернівецька область – 22067 (+409);
- Черкаська область – 9305 (+148);
- Чернігівська область – 8865 (+102);
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