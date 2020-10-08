Кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні стрімко зростає щодня. Однак проходження тестів на інфекцію і придбання ліків, щоб подолати симптоми COVID-19 та одужати, може влетіти у копієчку для українців. Скільки коштує тестування і лікування – читайте у матеріалі журналістів Здоров'я 24.

Матеріал створено з розповідей справжніх людей, які лікували коронавірус на стаціонарі в українських лікарнях. Ми вдячні їм за відвертість, та за бажанням зберегли анонімність. Також ми не називаємо назви ліків, щоб уникнути випадків самолікування та наголошуємо, що COVID-19 – це не вигадка і не міф, а небезпечне захворювання, яке часто переростає в боротьбу за життя!

"В стаціонар тільки, коли вперед ногами"

Ці слова почула 52-річна пані Мар'яна (ім'я змінено за проханням) від сімейного лікаря, коли намагалася потрапити на лікування у медзаклад. Львів'янка, яка працює вчителькою, відверто поділилася з журналісткою 24 каналу подробицями своєї хвороби. При появі перших симптомів жінка звернулася до сімейного лікаря, однак їй відмовились зробити безкоштовний тест на коронавірус.

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На 6 день стан здоров'я жінк погіршився і вона звернулася у приватну лабораторію (вартість тесту 1600 гривень), ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19. Після цього пані Мар'яна сама пройшла КТ (1500 гривень). Тоді їй діагностували двохсторонню пневмонію "матового скла".

Мені було вже дуже кепсько. Не так просто випросити скерування в стаціонар. Я у жахливому стані перетелефонувала в реєстратуру, почала плакати і мені покликали завідувача амбулаторії. На щастя, лікар скинув мені скерування на телефон в стаціонар,

– зізналася 52-річна вчителька.

У липні у цій же лікарні лежав з коронавірусом чоловік пані Мар'яни. Тоді усе лікування було безкоштовним. Однак медики сказали жінці, що влітку усі запаси препаратів закінчилися, тому дали список, що треба купувати самостійно. Загалом жінка на своє лікування витратила близько 10 000 гривень.



Коронавірус – це не жарт, а боротьба за життя / Фото: Getty Images

"На лікування пішло 55 тисяч гривень і це тільки ліки"

Пані Олена (ім'я змінено за проханням) також зі Львова, і була змушена залізти у борги, щоб врятувати життя чоловіка і матері.

"Маму якось витягнули вдома крапельницями, дякуючи нашій сімейній лікарці, яка консультувалась з лікарями по медзакладах. На лікування нам пішло 55 тисяч гривень, це все ліки", – повідомила Олена.

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Лікування чоловіка обійшлося близько 30 000 гривень. Жінка розповіла, що у чоловіка тиждень була температура, кашель і слабість. Вдома він приймав ліки і уколи. На 8 день йому стало важко дихати і сім'я домовилася із сімейним лікарем про госпіталізацію.

Він вже не міг сам йти, йому допомагали, він не міг дихати. Стан був стабільно важкий 4 доби, лише на 5 добу почав покращуватися. Ліки купляла по списку, який давали кожні 3 дні… Він був підключений до кисневого апарату, купили спеціальну кисневу маску і трубку. Купляли майже все повністю,

– розповіла пані Олена.

За її словами, самі медики не винні у цій ситуації і не витримують навантаження у лікарнях. "Ніхто з лікарів жодної копійки ''збоку'' не просив", – додала вона.

"Люди, які не мають можливості купити ліки, закінчують летально"

Пані Оля (ім'я змінено за проханням) розповіла, що її 60-річний батько також лікувався від COVID-19. У лікарні він лежав три тижні і за цей час сім'я витратила близько 30 000 гривень.

Деякі антибіотики виділяла держава, але їх вистачило на 3 дні. Ті люди які не мають можливості самостійно купити ліки, на жаль, закінчують летально,

– сказала пані Оля.

Лікування було безкоштовним

Не у всіх лікарнях і містах пацієнтам доводиться купувати медикаменти самостійно.

36-річна Мар'яна Шалайко Волошин, кандидатка економічних наук, лікувалася від коронавірусу у Переяслав-Хмельницькій ЦРЛ, Київської області. За її словами, усі медикаменти були безкоштовними.

Все безкоштовно: вата, протитромботичні, антибіотики, протигрибкові та інші. Лікарі та медсестри дуже чуйні. Вони приходять, постійно відслідковують сатурацію, нагадують за пиття і приносять баночки з ліками, які самі підключають. Єдине, у мене надокучливий кашель, я поскаржилася, медики перепросили і сказали, що в них, на жаль, таких ліків немає. Але за бажанням, я можу придбати, або замінити великою кількістю теплої води,

– розповіла пані Мар'яна.

На думку пані Мар'яни, вона могла підхопити коронавірус лише, коли проводила заміну банківської картки, адже її фотографували і попросили зняти респіратор. В інших місцях вона завжди була у ЗІЗ (засобах індивідуального захисту) та окулярах.

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"Ми були не готові зустрітися з вірусом"

Пані Ірина з Миколаєва розповіла, що у сім'ї першим захворів чоловік. Із симптомів – першіння в горлі протягом двох дні і температура 37 і 37.2, яка трималась 3 дні, і потім почала підійматися до 37.8 і 38.

Також на 8 день хвороби було зроблено флюрографію, яка також нічого не показала. Це була наша друга помилка – "ковідну" пневмонію флюорографія не показує. Коли вже чоловік відчув, що не може вдихнути до кінця повітря, ми на 9 день поїхали в приватну лабораторію, де здали ПЛР-тест за 1830 гривень. Результат був позитивний,

– розповіла Ірина.

Також аналізи показували, що у чоловіка пневмонія. Тоді швидка відвезла до лікарні, а КТ показало, що уражено понад 70% легень.

Витрати на лікування чоловіка

КТ (комп'ютерна томографія) – 850 гривень,

Друге КТ – 900 гривень,

Ліки на початку хвороби, 2 дні у лікарні – 6000 гривень.

Чоловік лікувався на стаціонарі 3 тижні, однак інші дні його лікували не за власний кошт. Згодом коронавірус діагностували і в пані Ірини.

Через 2 дні коли в мене почалася температура 37.2 у мене взяли ПЛР за направленням (виїзд додому). Результат був готовий на 3 день, позитивний. Але в той же день я здала аналіз крові у приватній лабораторії (200 гривень),

– зізналася жінка.

Окрім медикаментів, за словами пані Ірини, чоловіку допомогло краще почуватися дихальні вправи.

Загалом на власне лікування пані Ірина витратила близько 4 450 гривень.



Ціни на проходження ПЛР-тесту у приватних лабораторіях починаються від 1500 гривень / Фото: Getty Images

"ПЛР-тести, які робила бригада всім нам (сім'ї – донькам і батькам героїні, – ред.) були безкоштовні, приїжджали в спецкостюмах. Також сімейний лікар приїхала із засобами захисту, щоб послухати всіх. Перебіг був легкий, але вона хотіла переконатися чи все добре з диханням. Вдома ми мали вимірювач кисню та якісний термометр купували самі", – додала Ірина.

На початку літа лікування було не таким дорогим, як зараз

Історія Ольги Полицької підтверджує інформацію, що на початку літа у лікарнях ще були ліки, які використовували медики. Однак згодом таки довелося деякі медикаменти самостійно купувати.

50-річна пані Ольга, яка також має цукровий діабет, потрапила у лікарню в Івано-Франківській області у червні. За її словами, аналізи були безкоштовними. Вранці і ввечері їй перевіряли рівень цукру в крові, періодично – загальний аналіз крові, і щотижня рентген.

Перших кілька днів лікування було повністю безкоштовним. Далі, як я зрозуміла, просто закінчились медикаменти, тому більшість ліків доводилось купувати. Ще через тиждень деякі безкоштовні ліки знову з'явилася, за інші ми купували з власної кишені,

– розповіла пані Ольга.

Після лікування необхідно було зробити КТ. Оскільки у лікарні не було цього апарату, їй довелося йти у приватну клініку.

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"Окремо хочу наголосити на роботі медиків. Я була дуже здивована, не очікувала такої самовідданої роботи. На той час в лікарні був лише один інфекціоніст. Вона проводила з нами дуже багато часу, могла затримуватись до 2 ночі або вийти на роботу на вихідні. При цьому на зв'язку з пацієнтами вона залишилась 24/7, при потребі ми могли дзвонити їй навіть посеред ночі", – додала Ольга Полицька.

На лікування на початку червня пішло близько 2300 гривень.

Лікування у домашніх умовах

Історія 23-річного хлопця, який перехворів COVID-19 у Львові

23-річний Андрій (ім'я хлопця змінено за особистим проханням) зі Львова розповів, як перехворів коронавірус у неускладненій формі і лікувався вдома. Загалом на лікування Андрія від коронавірусної інфекції сім'я витратила орієнтовно 7-8 тисяч гривень – це тести і ліки, без госпіталізації.

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Хронічних хвороб юнак не мав і з дитинства займається професійно спортом. COVID-19, найімовірніше, він підхопив під час тренувань. Одним із перших симптомів стало підвищення температури – близько 37,5. Однак коли Андрій втратив нюх і смак – слід було діяти негайно.

На перший тест дуже неохоче відправляють… Можна було дочекатися, коли сімейна дасть направлення на тест і зробити його безкоштовно. Однак ми живемо в одній квартирі і ми хотіли знати, наскільки треба оберігатися і чи починати лікування. Зважаючи на симптоми Андрій пішов здавати тест у приватну лабораторію,

– розповіла дружина.

За її словами, у приватній лабораторії ПЛР-тест коштує від 1500 гривень до 2100 за терміновий.

Жінка спростувала інформацію про те, що сімейний лікар викликала для них бригаду швидкої, щоб провести тест на коронавірус і зменшити необхідність їхнього пересування містом.

Їдеш всюди сам. На КТ, на тест… ніхто не повезе,

– зізналася дружина Андрія.

Андрій протягом своєї хвороби був на самоізоляції вдома. Його дружина також ізолювалася у спільній квартирі, однак жила в іншій кімнаті. Спілкування з чоловіком вона максимально обмежила.

"Загалом, космічно дорогих таблеток не було. Але треба для серця, бронхів, горла, антибіотики. Також ми робили аналіз крові та ехо серця", – додала Аліна.



У домашніх умовах лікування від коронавірусу коштуватиме близько 7 тисяч гривень / Фото: Getty Images

Що відомо про страхування

Якщо людина оформила медичне страхування, усе залежить від виду полісу. Звичайний поліс не покриває лікування COVID-19. У випадку полісу страхування життя, слід уточнити це уточнити це у страховій компанії, де пацієнт оформлював себе.

Відомо, що чимало компаній продають спеціальне страхування від коронавірусної інфекції, яке вартує від 550 гривень на місяць. У випадку хвороби, компанія оплачує пʼять тисяч гривень на лікування.

Чому не всі отримують безкоштовне лікуваня: коментарі лікарів

Інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко розповів, що всі ліки,які були закуплені, вже майже закінчилися у всіх лікарнях.

НСЗУ дає кошти на доплату 300% лікарям, і за ці гроші лікарні повинні також закупляти ліки. Але реально тільки на заробітню плату вистачає. В Полтаві ще не пишуть ліки на список, але якщо все піде такими темпами, то також будуть писати. Або повертатися на старі зарплати і купляти ліки, або виплачувати зарплату працівникам,

– повідомив Роман Пономаренко.

Лікар-анестезіолог "Львівської обласної клінічної лікарні" Марія Рогаля пояснила, що усе залежить від лікувального закладу і власне його забезпеченості, а також залежить від таких факторів, як важкість стану, наявність обстежень, супутні захворювання тощо.

"В кожного зовсім по-різному. На жаль, всього лікарня не має, і деякі препарати потрібно купувати родичам", – пояснила Марія Рогаля.

Українцям обіцяють безкоштовне лікування

На сайті Національної служби здоров'я України опублікована карта медичних закладів, визначених для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19 за договором з НСЗУ. Тобто лікування у державному медзакладі теоретично має бути безкоштовним.

Станом на 8 жовтня в Україні є 334 заклади, де приймають хворих на коронавірусну інфекцію. Зауважимо, що стаціонарно лікуватися у приватних лікарнях не можна.