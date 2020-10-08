Количество больных коронавирусной инфекцией в Украине стремительно растет ежедневно. Однако прохождение тестов на инфекцию и приобретение лекарств, чтобы преодолеть симптомы COVID-19 и выздороветь, может влететь в копеечку для украинцев. Сколько стоит тестирование и лечение – читайте в материале журналистов здоровья 24.

Материал создан из рассказов настоящих людей, которые лечили коронавирус на стационаре в украинских больницах. Мы благодарны им за откровенность, и по желанию сохранили анонимность. Также мы не называем лекарства, чтобы избежать случаев самолечения и подчеркиваем, что COVID-19 – это не выдумка и не миф, а опасное заболевание, которое часто перерастает в борьбу за жизнь!

"В стационар только, когда вперед ногами"

Эти слова услышала 52-летняя Марьяна (имя изменено по просьбе) от семейного врача, когда пыталась попасть на лечение в медучреждение. Львовянка, которая работает учительницей, откровенно поделилась с журналисткой 24 канала подробностями своей болезни. При появлении первых симптомов женщина обратилась к семейному врачу, однако ей отказались сделать бесплатный тест на коронавирус.

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На 6 день состояние здоровья женщины ухудшилось и она обратилась в частную лабораторию (стоимость теста 1600 гривен), вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. После этого Марьяна сама прошла КТ (1500 гривен). Тогда ей диагностировали двустороннюю пневмонию "матового стекла".

Мне было уже очень скверно. Не так просто выпросить направление в стационар. Я в ужасном состоянии перезвонила в регистратуру, начала плакать и мне позвали заведующего амбулатории. К счастью, врач сбросил мне направление на телефон в стационар,

– призналась 52-летняя учительница.

В июле в этой же больнице лежал с коронавирусом муж Марьяны. Тогда все лечение было бесплатным. Однако медики сказали женщине, что летом все запасы препаратов закончились, поэтому дали список, что надо покупать самостоятельно. Всего женщина на свое лечение потратила около 10 000 гривен.



Коронавирус - это не шутка, а борьба за жизнь / Фото: Getty Images

"На лечение ушло 55 тысяч гривен и это только лекарства"

Елена (имя изменено по просьбе) также из Львова, и была вынуждена залезть в долги, чтобы спасти жизнь мужа и матери.

"Маму как-то вытащили дома капельницами, благодаря нашему семейному врачу, которая консультировалась с врачами в медучреждениях. На лечение у нас ушло 55 тысяч гривен, это все лекарства", – сообщила Елена.

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Лечение мужа обошлось около 30 000 гривен. Женщина рассказала, что у мужчины неделю была температура, кашель и слабость. Дома он принимал лекарства и уколы. На 8 день ему стало трудно дышать и семья договорилась с семейным врачом о госпитализации.

Он уже не мог сам идти, ему помогали, он не мог дышать. Состояние было стабильно тяжелое 4 суток, лишь на 5 сутки начало улучшаться. Лекарство покупала по списку, который давали каждые 3 дня... он был подключен к кислородному аппарату, купили специальную кислородную маску и трубку. Покупали почти все полностью,

– рассказала Елена.

По ее словам, сами медики не виноваты в этой ситуации и не выдерживают нагрузки в больницах. "Никто из врачей ни копейки "сбоку" не просил", – добавила она.

"Люди, которые не имеют возможности купить лекарства, заканчивают летально"

Оля (имя изменено по просьбе) рассказала, что ее 60-летний отец лечился от COVID-19. В больнице он лежал три недели и за это время семья потратила около 30 000 гривен.

Некоторые антибиотики выделяло государство, но их хватило на 3 дня. Те люди которые не имеют возможности самостоятельно купить лекарства, к сожалению, заканчивают летально,

– сказала Оля.

Лечение было бесплатным

Не во всех больницах и городах пациентам приходится покупать медикаменты самостоятельно.

34-летняя Марьяна Шалайко Волошин, кандидат экономических наук, лечилась от коронавируса в Переяслав-Хмельницкой ЦРБ Киевской области. По ее словам, все медикаменты были бесплатными.

Все бесплатно: вата, противотромботические, антибиотики, противогрибковые и другие. Врачи и медсестры очень отзывчивы. Они приходят, постоянно отслеживают сатурацию, напоминают за питье и приносят баночки с лекарствами, которые сами подключают. Единственное, у меня надоедливый кашель, я пожаловалась, медики извинились и сказали, что у них, к сожалению, таких лекарств нет. Но по желанию, я могу приобрести, или заменить большим количеством теплой воды,

– рассказала Марьяна.

По мнению Марьяны, она могла подхватить коронавирус лишь, когда проводила замену банковской карты, ведь ее фотографировали и попросили снять респиратор. В других местах она всегда была в СИЗ (средствах индивидуальной защиты) и очках.

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"Мы были не готовы встретиться с вирусом"

Ирина из Николаева рассказала, что в семье первым заболел муж. Из симптомов – першение в горле в течение двух дней и температура 37 и 37.2, которая держалась 3 дня, и затем начала подниматься до 37.8 и 38.

Также на 8 день болезни была сделана флюрография, которая также ничего не показала. Это была наша вторая ошибка – "ковидную" пневмонию флюорография не показывает. Когда уже муж почувствовал, что не может вдохнуть до конца воздух, мы на 9 день поехали в частную лабораторию, где сдали ПЦР-тест за 1830 гривен. Результат был положительный,

– рассказала Ирина.

Также анализы показывали, что у мужчины пневмония. Тогда скорая отвезла в больницу, а КТ показало, что поражено более 70% легких.

Расходы на лечение мужа

КТ (компьютерная томография) – 850 гривен,

Второе КТ – 900 гривен,

Лекарства в начале болезни, 2 дня в больнице – 6000 гривен.

Мужчина лечился на стационаре 3 недели, однако другие дни его лечили не за свой счет. Впоследствии коронавирус диагностировали и у Ирины.

Через 2 дня когда у меня началась температура 37.2 у меня взяли ПЦР по направлению (выезд на дом). Результат был готов на 3 день, положительный. Но в тот же день я сдала анализ крови в частной лаборатории (200 гривен),

– призналась женщина.

Кроме медикаментов, по словам Ирины, мужчине помогли лучше себя чувствовать дыхательные упражнения.

Всего на собственное лечение Ирина потратила около 4 450 гривен.

Цены на прохождение ПЦР-теста в частных лабораториях начинаются от 1500 гривен / Фото: Getty Images

"ПЦР-тесты, которые делала бригада всем нам (семье – дочкам и родителям героини, – ред.) были бесплатны, приезжали в спецкостюмах. Также семейный врач приехала со средствами защиты, чтобы послушать всех. Ход болезни был легкий, но она хотела убедиться все ли хорошо с дыханием. Дома мы имели измеритель кислорода и качественный термометр покупали сами", – добавила Ирина.

В начале лета лечение было не таким дорогим, как сейчас

История Ольги Полицкой подтверждает информацию, что в начале лета в больницах еще были лекарства, которые использовали медики. Однако впоследствии таки пришлось некоторые медикаменты самостоятельно покупать.

50-летняя Ольга, которая также имеет сахарный диабет, попала в больницу в Ивано-Франковской области в июне. По ее словам, анализы были бесплатными. Утром и вечером ей проверяли уровень сахара в крови, периодически – общий анализ крови, и каждую неделю рентген.

Первых несколько дней лечение было полностью бесплатным. Дальше, как я поняла, просто закончились медикаменты, поэтому большинство лекарств приходилось покупать. Еще через неделю некоторые бесплатные лекарства снова появилась, за другие мы покупали из собственного кармана,

– рассказала Ольга.

После лечения необходимо было сделать КТ. Поскольку в больнице не было этого аппарата, ей пришлось идти в частную клинику.

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"Отдельно хочу подчеркнуть работу медиков. Я была очень удивлена, не ожидала такой самоотверженной работы. К тому времени в больнице был лишь один инфекционист. Она проводила с нами очень много времени, могла задерживаться до 2 ночи или выйти на работу на выходные. При этом на связи с пациентами она осталась 24/7, при необходимости мы могли звонить ей даже посреди ночи", – добавила Ольга Полицкая.

На лечение в начале июня ушло около 2300 гривен.

Лечение в домашних условиях

История 23-летнего парня, переболевшего COVID-19 во Львове

23-летний Андрей (имя парня изменено по личной просьбе) из Львова рассказал, как переболел коронавирусом в неосложненной форме и лечился дома. Всего на лечение Андрея от коронавирусной инфекции семья потратила ориентировочно 7-8 тысяч гривен – это тесты и лекарства, без госпитализации.

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Хронических болезней юноша не имел и с детства занимается профессионально спортом. COVID-19, вероятнее всего, он подхватил во время тренировок. Одним из первых симптомов стало повышение температуры – около 37,5. Однако когда Андрей потерял обоняние и вкус – следовало действовать немедленно.

На первый тест очень неохотно отправляют... Можно было дождаться, когда семейная даст направление на тест и сделать его бесплатно. Однако мы живем в одной квартире и мы хотели знать, насколько надо предохраняться и начинать ли лечение. Несмотря на симптомы Андрей пошел сдавать тест в частную лабораторию,

– рассказала жена.

По ее словам, в частной лаборатории ПЦР-тест стоит от 1500 гривен до 2100 за срочный.

Женщина опровергла информацию о том, что семейный врач вызвала для них бригаду скорой, чтобы провести тест на коронавирус и уменьшить необходимость их передвижения по городу.

Едешь всюду сам. На КТ, на тест... никто не повезет,

– призналась жена Андрея.

Андрей в течение своей болезни был на самоизоляции дома. Его жена также изолировалась в общей квартире, но жила в другой комнате. Общение с мужем она максимально ограничила.

"В общем, космически дорогих таблеток не было. Но надо для сердца, бронхов, горла, антибиотики. Также мы делали анализ крови и эхо сердца", – добавила Алина.



В домашних условиях лечение от коронавирус будет стоить около 7 тысяч гривен / Фото: Getty Images

Что известно о страховании

Если человек оформил медицинское страхование, все зависит от вида полиса. Обычный полис не покрывает лечение COVID-19. В случае полиса страхования жизни, следует уточнить уточнить это в страховой компании, где пациент оформлял себя.

Известно, что многие компании продают специальное страхование от коронавирусной инфекции, которое стоит от 550 гривен в месяц. В случае болезни, компания оплачивает пять тысяч гривен на лечение.

Почему не все получают бесплатное лечение: комментарии врачей

Инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко рассказал, что все лекарства,которые были закуплены, уже почти закончились во всех больницах.

НСЗУ дает средства на доплату 300% врачам, и за эти деньги больницы должны также закупать лекарства. Но реально только на заработную плату хватает. В Полтаве еще не пишут лекарства на список, но если все пойдет такими темпами, то также будут писать. Или возвращаться на старые зарплаты и покупать лекарства, или выплачивать зарплату работникам,

– сообщил Роман Пономаренко.

Врач-анестезиолог "Львовской областной клинической больницы" Мария Рогаля объяснила, что все зависит от лечебного учреждения и собственно его обеспеченности, а также зависит от таких факторов, как тяжесть состояния, наличие обследований, сопутствующие заболевания и тому подобное.

"У каждого совершенно по-разному. К сожалению, всего больница не имеет, и некоторые препараты нужно покупать родственникам", – пояснила Мария Рогаля.

Украинцам обещают бесплатное лечение

На сайте Национальной службы здоровья Украины опубликована карта медицинских учреждений, определенных для оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19 по договору с НСЗУ. То есть лечение в государственном медучреждении теоретически должно быть бесплатным.

По состоянию на 8 октября в Украине есть 334 учреждения, где принимают больных коронавирусной инфекцией. Заметим, что стационарно лечиться в частных больницах нельзя.