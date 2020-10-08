В октябре в Украину должны поступить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства на закупку аппаратов взяли из Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга 8 октября, пишет 24 канал.

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Что заявили в Минздраве

30 сентября Минздрав заключил договор о закупке по приобретению аппаратов ИВЛ в количестве 100 единиц на сумму 42 миллиона гривен.

Кроме того, 5 октября Минздрав согласовал второй договор на остальные аппараты ИВЛ в количестве 100 единиц. В ближайшее время госпредприятие "медицинские закупки" заключит и подпишет этот договор.

В том, что из коронавирусного фонда до сих пор не закупили аппараты ИВЛ, в Минздраве обвинили госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

Так, по словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, 1 июля были полностью определены все медико-технические требования и характеристики и посланы в ГП "Медицинские закупки".

В системе "Прозоро" спустя более чем 2 недели после получения медико-технических характеристик был опубликован аукцион, в результате этого аукциона были определены 7 участников и 2 из этих участников подали свои предложения, которые соответствовали техническим требованиям,

- заявила Шаталова.

Несмотря на это ГП "Медицинские закупки" 5 августа обратилось в Министерство относительно предложений увеличить ожидаемую стоимость закупки еще на 126 млн грн.

Так, по словам Шаталовой, за одни и те же аппараты ИВЛ госпредприятие хотело получить вдвое больше средств.

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Интересно, что это не первый конфликт Минздрава и ГП "Медицинские закупки Украины". Тогда речь шла о том, что Минздрав закупил защитные костюмы для врачей на 40% дороже, чем предлагали в ГП.

Впоследствии Минздрав обвинял ГП в срыве закупок лекарств.