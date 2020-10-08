Министерство здравоохранения до сих пор не предоставило предложений комитету по увеличению зарплат медицинским работникам. Сроки подачи предложений уже истекли.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сніданок з 1+1", пишет УП.

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Известно, что последний срок, когда это можно было сделать, истек 1 сентября.

Дмитрий Разумков "Было такое предложение, поручение фактически – предоставить концепцию увеличения заработных плат для медиков. Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, по состоянию на сегодня (8 сентября – ред. 24 канал) предложений от Министерства до сих пор не поступило"

Кроме того, по словам Разумкова, в следующем году в Украине не будет отдельного "коронавирусного фонда" – проект бюджета на 2021 год его не предусматривает.

Что известно об увеличении зарплат медикам

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников уже с 1 сентября. На повышение зарплат правительство готово выделять более 2 миллиардов гривен ежемесячно.

Зарплату хотят увеличить для медиков, работающих в учреждениях вторичного звена, то есть оказывающих специализированную медицинскую помощь.

С 1 сентября 2020 года в среднем зарплата врачей должна быть повышена на 3,5 тысячи гривен. Средним медработникам заработную плату выше на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи.

Впоследствии в Минздраве заявили, что в январе планируют очередное повышение зарплаты медицинским работникам.

"Нас ждет с 1 сентября поднятие заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", – заявлял Степанов.