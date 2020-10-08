Минздрав до сих пор не предоставил предложений по увеличению зарплат медикам
Министерство здравоохранения до сих пор не предоставило предложений комитету по увеличению зарплат медицинским работникам. Сроки подачи предложений уже истекли.
Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сніданок з 1+1", пишет УП.
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Известно, что последний срок, когда это можно было сделать, истек 1 сентября.
Кроме того, по словам Разумкова, в следующем году в Украине не будет отдельного "коронавирусного фонда" – проект бюджета на 2021 год его не предусматривает.
Что известно об увеличении зарплат медикам
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился повысить зарплаты для медицинских работников уже с 1 сентября. На повышение зарплат правительство готово выделять более 2 миллиардов гривен ежемесячно.
Зарплату хотят увеличить для медиков, работающих в учреждениях вторичного звена, то есть оказывающих специализированную медицинскую помощь.
С 1 сентября 2020 года в среднем зарплата врачей должна быть повышена на 3,5 тысячи гривен. Средним медработникам заработную плату выше на 2,5 тысячи, а младшим на 1,25 тысячи.
Впоследствии в Минздраве заявили, что в январе планируют очередное повышение зарплаты медицинским работникам.
"Нас ждет с 1 сентября поднятие заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. Это тот вопрос, который находится на особом контроле у президента страны, и это только начало повышения этой заработной платы. Мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить", – заявлял Степанов.