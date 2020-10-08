МОЗ досі не надали пропозицій щодо збільшення зарплат медикам
Міністерство охорони здоров'я досі не надало пропозицій комітету щодо збільшення зарплат медичним працівникам. Терміни подачі пропозицій вже минули.
Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише УП.
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Останній термін, коли це можна було зробити, минув 1 вересня.
Крім того, за словами Разумкова, наступного року в Україні не буде окремого "коронавірусного фонду" – проєкт бюджету на 2021 рік його не передбачає.
Що відомо про збільшення зарплат медикам
Президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників уже з 1 вересня. На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 мільярди гривень щомісяця.
Зарплату хочуть збільшити для медиків, які працюють в установах вторинної ланки, тобто надають спеціалізовану медичну допомогу.
З 1 вересня 2020 року в середньому зарплата лікарів мала б бути підвищена на 3,5 тисячі гривень. Середнім медпрацівникам заробітну плату вищу на 2,5 тисячі, а молодшим на 1,25 тисячі.
Згодом у МОЗ заявили, що у січні планують чергове підвищення зарплати медичним працівникам.
"Нас чекає з 1 вересня підняття заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Це те питання, яке перебуває на особливому контролі в президента країни, і це тільки початок підвищення цієї заробітної плати. Ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", – заявляв Степанов.