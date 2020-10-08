Міністерство охорони здоров'я досі не надало пропозицій комітету щодо збільшення зарплат медичним працівникам. Терміни подачі пропозицій вже минули.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише УП.

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Останній термін, коли це можна було зробити, минув 1 вересня.

Дмитро Разумков “Була така пропозиція, доручення фактично – надати концепцію збільшення заробітних плат для медиків. Останній термін був 1 вересня. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні (8 вересня – ред. 24 канал) пропозицій від міністерства досі не надійшло”

Крім того, за словами Разумкова, наступного року в Україні не буде окремого "коронавірусного фонду" – проєкт бюджету на 2021 рік його не передбачає.

Що відомо про збільшення зарплат медикам

Президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників уже з 1 вересня. На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 мільярди гривень щомісяця.

Зарплату хочуть збільшити для медиків, які працюють в установах вторинної ланки, тобто надають спеціалізовану медичну допомогу.

З 1 вересня 2020 року в середньому зарплата лікарів мала б бути підвищена на 3,5 тисячі гривень. Середнім медпрацівникам заробітну плату вищу на 2,5 тисячі, а молодшим на 1,25 тисячі.

Згодом у МОЗ заявили, що у січні планують чергове підвищення зарплати медичним працівникам.

"Нас чекає з 1 вересня підняття заробітної плати нашим медичним працівникам: лікарям, медичним сестрам і молодшому медичному персоналу. Це те питання, яке перебуває на особливому контролі в президента країни, і це тільки початок підвищення цієї заробітної плати. Ми плануємо з січня місяця, починаючи з першого січня, ще більше її підвищити", – заявляв Степанов.