Лікар з Почаєва Іван Венжинович врятував десятки людей від COVID-19, а сам помер у тій самій лікарні, де раніше лікував хворих. ПЛР-тест на коронавірус показав негативний результат. Це означає, що його родина може не отримати компенсації від держави. Хоча він мав усі симптоми COVID-19.

Іван Венжинович був дивовижно відданим своїй справі: щоб потрапити до нього на прийом, місцеві вистоювали довжелезні черги, пише ВВС Україна.

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Лікар мав усі симптоми COVID-19

Колеги лікаря розповіли, що перші прояви хвороби почалися 26 вересня – з'явилася висока температура і задишка, згодом лікаря госпіталізували та виявили двосторонню пневмонію.

Він був на кисневій підтримці. Мав високу температуру, кисень в крові постійно знижувався. Усе це буває при ось цих коронавірусних пневмоніях. Лікували його за протоколами з надання допомоги при COVID-19",

– розповів для ВВС завідувач терапевтичного відділення Почаївської райлікарні Валерій Бондарчук.

Усі симптоми хвороби вказували на коронавірусну інфекцію, районні лікарі поставили діагноз COVID-19, але результат ПЛР-тесту з Тернополя прийшов негативний.

30 вересня Іван Венжинович помер від тромбу у легенях.



Його обличчя — на тисячі білбордах по всій країні зі словами "Дякую за життя"

Вперше лікар перехворів на коронавірус безсимптомно

Відомо, що Венжинович переніс коронавірусну хворобу ще влітку. Тоді недуга минула безсимптомно, хоча тест був позитивним.

Тепер щоб достеменно з'ясувати, який вірус мав лікар, проводять додаткове дослідження. Зразки для досліджень патологоанатоми відправили до Києва.

Експерти повинні все перевірити і зробити висновок. В обласній лабораторії в Тернополі не виключають похибки в результатах ПЛР-тестів.

У померлого лікаря залишилася дружина, двоє дітей та літній батько, який дуже важко переніс втрату сина.

Якщо все ж підтвердиться, що Іван Венжинович повторно заразився коронавірусом, то його родина зможе претендувати на компенсацію від держави.

Верховна Рада застрахувала життя медиків у випадку смерті від COVID-19 і у разі смерті медпрацівника від хвороби, родина може отримати 1,5 млн гривень.

Кожного дня в Україні інфікуються коронавірусом понад 200 медиків. На Тернопільщині смерть Івана Венжиновича – це вже п'ята серед медичних працівників області.