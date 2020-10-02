У Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, його фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Почаївської районної клінічної лікарні, пише 24 канал.

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Незбагненна втрата. Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце лікаря Івана Венжиновича,

– йдеться в повідомленні.

Результати на COVID-19 ще чекають

Як відомо, померлому лікарю діагностували пневмонію із підозрою на коронавірусну інфекцію декілька днів тому. Згодом йому зробили ПЛР-тест, результатів тесту у лікарні ще чекають.

Але серце лікаря зупинилося.

Лікар був одним із облич проєкту "Дякуємо за життя"

Фото лікаря Івана Венжиновича потрапило у низку видань після фоторепортажу американського новинного агентства Associated Press з українських лікарень, зокрема з Почаєва.

Ці ж фото розмістили на білбордах по всій країні із написом "Дякуємо за життя".