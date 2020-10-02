Умер врач, ставший лицом противодействия коронавирусу
В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, его фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах.
Об этом сообщили на странице в фейсбук Почаевской районной клинической больницы, пишет 24 канал.
Читайте также Сколько медиков инфицировались коронавирусом: ответ Минздрава
Непостижимая потеря. Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича,
– говорится в сообщении.
Результаты на COVID-19 еще ждут
Как известно, умершему врачу диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию несколько дней назад. Впоследствии ему сделали ПЦР-тест, результатов теста в больнице еще ждут.
Но сердце врача остановилось.
Врач был одним из лиц проекта "Спасибо за жизнь"
Фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в том числе из Почаева.
Эти же фото разместили на билбордах по всей стране с надписью "Спасибо за жизнь".