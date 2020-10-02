В Тернопольской области умер 51-летний терапевт Почаевской больницы Иван Венжинович, его фото среди других медиков, которые боролись с коронавирусом, было на билбордах в украинских городах.

Об этом сообщили на странице в фейсбук Почаевской районной клинической больницы, пишет 24 канал.

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Непостижимая потеря. Мы все скорбим. На 51-м году жизни перестало биться сердце врача Ивана Венжиновича,

– говорится в сообщении.

Результаты на COVID-19 еще ждут

Как известно, умершему врачу диагностировали пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию несколько дней назад. Впоследствии ему сделали ПЦР-тест, результатов теста в больнице еще ждут.

Но сердце врача остановилось.

Врач был одним из лиц проекта "Спасибо за жизнь"

Фото врача Ивана Венжиновича попало в ряд изданий после фоторепортажа американского новостного агентства Associated Press из украинских больниц, в том числе из Почаева.

Эти же фото разместили на билбордах по всей стране с надписью "Спасибо за жизнь".