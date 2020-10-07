Врач из Почаева Иван Венжинович спас десятки людей от COVID-19, а сам умер в той же больнице, где раньше лечил больных. ПЦР-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Это означает, что его семья может не получить компенсации от государства. Хотя у него были все симптомы COVID-19.

Иван Венжинович был удивительно преданным своему делу: чтобы попасть к нему на прием, местные выстаивали длиннющие очереди, пишет ВВС Украина.

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Врач имел все симптомы COVID-19

Коллеги врача рассказали, что первые проявления болезни начались 26 сентября – появилась высокая температура и одышка, впоследствии врача госпитализировали и обнаружили двустороннюю пневмонию.

Он был на кислородной поддержке. Имел высокую температуру, кислород в крови постоянно снижался. Все это бывает при вот этих коронавирусных пневмониях. Лечили его по протоколам по оказанию помощи при COVID-19,

– рассказала для ВВС заведующий терапевтического отделения Почаевской райбольницы Валерий Бондарчук.

Все симптомы болезни указывали на коронавирусную инфекцию, районные врачи поставили диагноз COVID-19, но результат ПЦР-теста из Тернополя пришел отрицательный.

30 сентября Иван Венжинович умер от тромба в легких.



Его лицо — на тысячи билбордах по всей стране со словами "Спасибо за жизнь"

Впервые врач переболел коронавирусом бессимптомно

Известно, что Венжинович перенес коронавирусную болезнь еще летом. Тогда недуг прошел бессимптомно, хотя тест был положительным.

Теперь чтобы доподлинно выяснить, какой вирус имел врач, проводят дополнительное исследование. Образцы для исследований патологоанатомы отправили в Киев.

Эксперты должны все проверить и сделать заключение. В областной лаборатории в Тернополе не исключают погрешности в результатах ПЦР-тестов.

У умершего врача осталась жена, двое детей и пожилой отец, который очень тяжело перенес потерю сына.

Если все же подтвердится, что Иван Венжинович повторно заразился коронавирусом, то его семья сможет претендовать на компенсацию от государства.

Верховная Рада застраховала жизнь медиков в случае смерти от COVID-19 и в случае смерти медработника от болезни, семья может получить 1,5 млн гривен.

Каждый день в Украине инфицируются коронавирусом более 200 медиков. На Тернопольщине смерть Ивана Венжиновича – это уже пятая среди медицинских работников области.