У держбюджеті України на 2021 рік не виділили кошти на створення та фінансування окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у програмі "Сніданок з 1+1".

Читайте також ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на протидію коронавірусу

Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд – на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗу – це 158,7 мільярдів гривень,

– зазначив Разумков.

На його думку, це абсолютно нормальний підхід, за якого "кошти вже передбачені для відповідного міністерства".

Також Разумков додав, що при створенні окремого ковідного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

Ми створювали саме ковідний фонд, у березні, тому що розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить,

– уточнив він.

На сьогодні в парламенті опрацьовують пропозиції від народних депутатів, від профільного комітету до проєкту Держбюджету-2021, зокрема й у частині видатків на галузь охорони здоров'я України.

Варто знати Захист від COVID-19 чи ремонт доріг: куди пішли гроші з антикоронавірусного фонду

Нагадаємо, що з цьогорічного ковідного фонду справді на боротьбу з коронавірусом витратили близько 35% від загальної суми.

Натомість 26% використали на будівництво і ремонт доріг