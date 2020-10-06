ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на протидію коронавірусу
Євросоюз виділив Україні 190 мільйонів євро фінансової допомоги для боротьби з коронавірусною хворобою. Гроші погодили додатково до попередньо узгоджених 1,2 мільярда євро.
Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише 24 канал.
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Ми повинні боротися разом. Тому вирішили виділити 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги. І це найбільша допомога для нашого східного сусіда
— заявив Мішель.
Загалом Україна і Європейський Союз підписали шість фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.
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Додамо, що в України є власний Фонд боротьби з коронавірусом. Так, станом на вересень з нього витратили 22,9 мільярда гривень, що становить 35% від загальної суми.
Частина цих грошей пішла не лише на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Конфуз у тому, що безпосередньо на охорону здоров'я використали лише 2,3 мільярда гривень з виділених 16,3 мільярда (тобто 14,2%).
Натомість на будівництво і ремонт доріг використали 26% від виділених грошей.