Євросоюз виділив Україні 190 мільйонів євро фінансової допомоги для боротьби з коронавірусною хворобою. Гроші погодили додатково до попередньо узгоджених 1,2 мільярда євро.

Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, пише 24 канал.

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Ми повинні боротися разом. Тому вирішили виділити 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги. І це найбільша допомога для нашого східного сусіда

— заявив Мішель.

Загалом Україна і Європейський Союз підписали шість фінансових угод на загальну суму майже 400 мільйонів євро.

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Додамо, що в України є власний Фонд боротьби з коронавірусом. Так, станом на вересень з нього витратили 22,9 мільярда гривень, що становить 35% від загальної суми.

Частина цих грошей пішла не лише на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Конфуз у тому, що безпосередньо на охорону здоров'я використали лише 2,3 мільярда гривень з виділених 16,3 мільярда (тобто 14,2%).

Натомість на будівництво і ремонт доріг використали 26% від виділених грошей.